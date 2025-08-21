recherche
Cinéma

Inédit, le film "Stella est amoureuse" diffusé sur France 4 samedi 23 août 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 21 août 2025 71
Inédit, le film "Stella est amoureuse" diffusé sur France 4 samedi 23 août 2025 (vidéo)

Samedi 23 août 2025 à 21:00, France 4 diffusera "Stella est amoureuse", un film inédit en clair à la télévision réalisé par Sylvie Verheyde, sorti en 2022. Il s'agit de la suite de son film "Stella" (2008), qui continue de suivre l'histoire du personnage principal, Stella, en pleine adolescence.

L'histoire en quelques lignes...

1985. Stella (Flavie Delangle) est une jeune lycéenne de 17 ans, qui se prépare à passer son baccalauréat. Sa vie familiale est difficile : ses parents sont séparés, son père a quitté le foyer, et sa mère (Marina Foïs) se retrouve seule à gérer le bar familial et les dettes. Stella ne veut pas reprendre le bar et cherche à tout prix à s'émanciper.

Pour échapper à cette réalité morose, Stella se plonge dans le monde des nuits parisiennes, notamment dans le célèbre club "Les Bains". C'est là qu'elle tombe follement amoureuse d'André, un danseur. Cet amour devient une passion dévorante qui la détourne de ses études et de ses responsabilités.

Le film, en partie inspiré de la jeunesse de la réalisatrice, est une chronique intime et touchante qui dépeint le courage et la résilience d'une jeune fille qui se bat pour construire son propre avenir.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Meurtres à Pont-Aven&quot; à revoir sur France 3 samedi 23 août 2025 avec Alexandre Brasseur, Astrid Roos & Stéphane Freiss

"Meurtres à Pont-Aven" à revoir sur France 3 samedi 23 août 2025 avec Alexandre Brasseur, Astrid Roos & Stéphane Freiss

21 août 2025 - 12:05

Sur le même thème...

&quot;Meurtres à Pont-Aven&quot; à revoir sur France 3 samedi 23 août 2025 avec Alexandre Brasseur, Astrid Roos & Stéphane Freiss

"Meurtres à Pont-Aven" à revoir sur France 3 samedi 23 août 2025 avec Alexandre Brasseur, Astrid Roos & Stéphane Freiss

21 août 2025 - 12:05

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 23 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" samedi 23 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivi…

21 août 2025 - 11:56 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL