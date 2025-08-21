Inédit, le film "Stella est amoureuse" diffusé sur France 4 samedi 23 août 2025 (vidéo)

Samedi 23 août 2025 à 21:00, France 4 diffusera "Stella est amoureuse", un film inédit en clair à la télévision réalisé par Sylvie Verheyde, sorti en 2022. Il s'agit de la suite de son film "Stella" (2008), qui continue de suivre l'histoire du personnage principal, Stella, en pleine adolescence.

L'histoire en quelques lignes...

1985. Stella (Flavie Delangle) est une jeune lycéenne de 17 ans, qui se prépare à passer son baccalauréat. Sa vie familiale est difficile : ses parents sont séparés, son père a quitté le foyer, et sa mère (Marina Foïs) se retrouve seule à gérer le bar familial et les dettes. Stella ne veut pas reprendre le bar et cherche à tout prix à s'émanciper.

Pour échapper à cette réalité morose, Stella se plonge dans le monde des nuits parisiennes, notamment dans le célèbre club "Les Bains". C'est là qu'elle tombe follement amoureuse d'André, un danseur. Cet amour devient une passion dévorante qui la détourne de ses études et de ses responsabilités.

Le film, en partie inspiré de la jeunesse de la réalisatrice, est une chronique intime et touchante qui dépeint le courage et la résilience d'une jeune fille qui se bat pour construire son propre avenir.