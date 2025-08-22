recherche
Cinéma

"Le petit piaf" de Gérard Jugnot diffusé sur France 2 dimanche 24 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 22 août 2025
"Le Petit Piaf" de Gérard Jugnot diffusé sur France 2 dimanche 24 août 2025

Dimanche 24 août 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Le Petit Piaf", un film réalisé par Gérard Jugnot sorti en 2021 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Nelson, 10 ans, vit dans un petit village à La Réunion et rêve de devenir chanteur. Il s'inscrit à "Star Kids", une émission de télé-crochet pour enfants. Ses amis, Mia et Zizou, décident de lui trouver un coach pour l'aider à se préparer au concours.

Ils jettent leur dévolu sur Pierre Leroy, un chanteur autrefois célèbre mais dont la carrière est en berne. Pierre est en tournée sur l'île et séjourne dans l'hôtel où travaille la mère de Nelson.

Cependant, la rencontre entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson, fier et obstiné, est loin d'être simple. Le courant ne passe pas facilement entre eux. Leur seul point commun est leur amour pour le chant.

Le film explore si cette passion commune sera suffisamment forte pour les rapprocher, les aider à surmonter leurs blessures respectives, et permettre à Nelson de réaliser son rêve tout en renouant avec sa mère, qui est au départ opposée à son projet musical et souhaite qu'il fasse des études "sérieuses".

Le jeune Nelson est incarné par Soan Arhimann, gagnant de la 6ème saison "The Voice Kids" en 2019.
Dernière modification le vendredi, 22 août 2025 11:31
Cinéma, Dimanche
L'info TV en continu

22 août 2025

22 août 2025

21 août 2025 - Magazines

