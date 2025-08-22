"The Lost City of Z" de James Gray à revoir sur Arte dimanche 24 août 2025 (vidéo)

Dans les pas d'un explorateur britannique fasciné par la jungle amazonienne, James Gray signe une épopée grandiose sur le rêve, l'aventure et l'échec. À revoir sur Arte dimanche 24 août 2025 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

Cork, Irlande, 1905. Militaire accompli, époux amoureux de l'éclatante Nina, avec laquelle ils ont décidé de former un couple "d'égaux", et père du petit Jack, le major Percy Fawcett a soif de reconnaissance. Parce que son père, aristocrate déchu, fut un ivrogne et un joueur, sa carrière piétine. Est-ce cette faille discrète, ou son talent passé pour les relevés cartographiques, qui le fait convoquer à Londres par la Société royale de géographie pour une mission quasi impossible ?

Tandis que Nina attend leur deuxième fils, il gagne la Bolivie et s’enfonce dans la jungle amazonienne avec une poignée de soldats perdus afin de délimiter une frontière, à la rencontre de tribus indiennes qui jouissent encore de leurs terres inviolées. Déjouant la mort, il croit trouver à la source d'un fleuve les vestiges d'une civilisation disparue. Un monde insoupçonné que, désormais, il n’aura de cesse de révéler.

À partir d'une histoire authentique, James Gray met en scène une fresque vertigineuse et subtile, qui unit dans un même souffle l'intime, le fracas de l'histoire et le grand spectacle. Incarnée par des interprètes habités (Charlie Hunnam, que ce rôle a révélé dans un nouveau registre, Sienna Miller, mais aussi Robert Pattinson, méconnaissable) et magnifiée par la photographie de Darius Khondji, cette épopée sur le rêve, l'aventure et l'échec instille le doute au cœur d'une véritable fête visuelle, pour mieux transmettre la complexité des destinées humaines.