"Le pacha" de Georges Lautner avec Jean Gabin à revoir sur W9 dimanche 24 août 2025

Dimanche 24 août 2025 à 20:50, W9 rediffusera "Le pacha", un film culte réalisé par Georges Lautner en 1968 mettant en vedette Jean Gabin dans le rôle principal.

L'histoire en quelques lignes...

Le commissaire divisionnaire Louis Joss, surnommé "Le Pacha", est un policier aux méthodes peu orthodoxes, à l'approche de la retraite. Son ami et collègue, l'inspecteur Albert Gouvion, est tué lors du braquage d'un fourgon blindé transportant des diamants, braquage organisé par un truand redoutable et cruel, Quinquin.

Bien que la mort de Gouvion soit maquillée en accident, le Pacha ne croit pas à cette version et est convaincu qu'il a été assassiné. Déterminé à venger son ami, il met au point un plan machiavélique pour faire tomber Quinquin et son réseau. Il va manipuler différentes bandes de criminels pour qu'elles s'affrontent, créant ainsi une situation d'anarchie où les truands s'entretuent.

"Le Pacha" est un film culte du cinéma policier français, notamment grâce aux dialogues incisifs de Michel Audiard et à l'atmosphère sombre et violente créée par Georges Lautner. La bande originale, signée Serge Gainsbourg, avec son titre phare "Requiem pour un con", contribue fortement à l'identité unique du film.

Le personnage du Pacha, incarné par un Jean Gabin vieillissant et désabusé, mais toujours aussi puissant, marque un tournant dans l'image de l'acteur, le faisant entrer dans une nouvelle ère du polar français.