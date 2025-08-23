recherche
"GoldenEye" avec Pierce Brosnan à revoir sur France 3 lundi 25 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 23 août 2025 249
"GoldenEye" avec Pierce Brosnan à revoir sur France 3 lundi 25 août 2025

Lundi 25 août 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir le film "GoldenEye", 17ème opus de la saga James Bond, avec Pierce Brosnan qui incarne pour la première fois le rôle de 007.

L'histoire en quelques lignes...

Le film se déroule après la chute de l'Union soviétique. James Bond est chargé par le MI6 de retrouver le GoldenEye, un satellite soviétique top-secret volé par une organisation criminelle. Ce satellite est capable d'émettre une impulsion électromagnétique massive qui pourrait paralyser n'importe quel système électronique sur Terre, menaçant ainsi la stabilité mondiale.

Au cours de sa mission, Bond découvre que le cerveau de l'opération n'est autre qu'Alec Trevelyan, l'agent 006, son ancien partenaire et ami, présumé mort lors d'une mission conjointe neuf ans auparavant. Trevelyan, qui a survécu, est rempli d'une soif de vengeance contre la Grande-Bretagne pour ce qu'il perçoit comme une trahison.

Accompagné de la programmeuse russe Natalya Simonova, la seule survivante d'une attaque liée au vol du GoldenEye, Bond va poursuivre Trevelyan et son impitoyable alliée, Xenia Onatopp, une tueuse qui prend un plaisir sadique à ses meurtres.

L'intrigue mène Bond de Monaco à la Russie, en passant par Cuba, dans une course contre la montre pour empêcher Trevelyan de se servir du satellite pour détruire l'économie britannique.

Dans ce 17ème opus de la saga James Bond, le comédien Pierce Brosnan endosse pour la première fois le rôle de 007 laissé par Timothy Dalton.

"GoldenEye" marque également l'arrivée d'une femme à la tête du Secret Intelligence Service (MI6), la comédienne Judi Dench reprend le rôle de M.

Dernière modification le samedi, 23 août 2025 12:27
