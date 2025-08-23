"La môme" avec Marion Cotillard à revoir sur Arte lundi 25 août 2025 (vidéo)

Lundi 25 août 2025 à 20:55, Arte rediffusera "La Môme", un biopic sur la vie d'Édith Piaf, interprétée par Marion Cotillard, réalisé par Olivier Dahan.

L'histoire en quelques lignes...

Paris, 1918. Fille d’une chanteuse de beuglant minée par la pauvreté, la petite Édith Giovanna Gassion est enlevée par Louis, son père acrobate de cirque. Ce dernier la confie à sa grand-mère, qui tient une maison close à Bernay, en Normandie.

D’une santé fragile, Édith grandit choyée par les femmes de la maisonnée, notamment par Titine. Mais après quelques années, Louis reprend Édith pour courir avec elle les cachets d'artiste. Elle a 15 ans lorsqu’elle le quitte pour retrouver Paris, où elle chante à son tour dans les rues.

Repérée par Louis Leplée, un directeur de théâtre, Édith débute dans son cabaret sous le nom de "la môme Piaf". Les premiers pas d’une carrière, entachée par la maladie, les soucis d’argent, la toxicomanie et les deuils, qui va la mener à la célébrité jusqu’aux États-Unis.

Une performance époustouflante

À peine reconnaissable du fait de son incroyable transformation physique, Marion Cotillard livre une performance époustouflante en se glissant, de la jeunesse au seuil de la mort, dans la peau d’Édith Piaf (1915-1963).

Multirécompensée pour sa prestation, l’actrice est entourée d’une pléiade de partenaires, de Jean-Paul Rouve (son père) à Gérard Depardieu (Louis Leplée), d’Emmanuelle Seigner (Titine) à Sylvie Testud (Simone Berteaut), ou encore Laurent Olmedo et Jean-Pierre Martins.

Empruntant le parti pris du réalisme – teinté de gouaille et parfois d’une pointe d’humour –, Olivier Dahan met en scène les petits bonheurs et les grands drames qui ont marqué la vie et la carrière de la chanteuse, au sein d’un biopic couvert de prix.