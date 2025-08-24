recherche
Cinéma

"Quand Harry rencontre Sally..." avec Billy Crystal et Meg Ryan à revoir sur France 5 mardi 26 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 24 août 2025 213
"Quand Harry rencontre Sally..." avec Billy Crystal et Meg Ryan à revoir sur France 5 mardi 26 août 2025

Mardi 26 août 2025 à 21:00, France 5 rediffusera "Quand Harry rencontre Sally..." un film de 1989 qui suit l'évolution de la relation entre deux personnages, Harry Burns et Sally Albright, sur plusieurs années.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire débute en 1977 lorsque Harry et Sally, fraîchement diplômés de l'université de Chicago, partagent un covoiturage pour New York. Le voyage est l'occasion de leur première dispute sur un sujet qui deviendra le fil rouge du film : l'amitié entre un homme et une femme est-elle possible sans que le sexe ne s'en mêle ? Harry, cynique, soutient que non, tandis que Sally, plus idéaliste, est persuadée du contraire. Ils se quittent en se jurant de ne plus se revoir.

Cinq ans plus tard, ils se recroisent par hasard à l'aéroport. Chacun est en couple, et ils constatent qu'ils ont peu de choses en commun. Une nouvelle fois, ils se séparent.

C'est encore cinq ans plus tard que le destin les réunit. Tous deux sont sortis de relations longues et difficiles. Leur solitude les rapproche et ils deviennent de vrais amis. Ils se confient leurs peines de cœur et partagent leurs expériences, nouant une complicité profonde.

Cependant, leur amitié se complique lorsqu'ils finissent par coucher ensemble lors d'une nuit où Sally est en détresse émotionnelle. Cette nuit remet en question toute leur relation et les amène à se disputer et à s'éloigner l'un de l'autre.

À travers ses dialogues vifs et spirituels, "Quand Harry rencontre Sally..." explore la complexité des relations et la frontière souvent floue entre l'amitié et l'amour.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : Océane sous le charme de l'un de ses prétendants, lundi soir sur M6 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : Océane sous le charme de l'un de ses prétendants, lundi soir sur M6 (vidéo)

24 août 2025 - 14:20

Sur le même thème...

Inédit : Élémentaire&quot; des studios Pixar diffusé sur M6 mardi 26 août 2025

Inédit : Élémentaire" des studios Pixar diffusé sur M6 mardi 26 août 2025

24 août 2025 - 12:51

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL