Inédit : Élémentaire" des studios Pixar diffusé sur M6 mardi 26 août 2025

Mardi 26 août 2025 à 21:10, M6 diffusera "Élémentaire", un film d'animation des studios Pixar inédit en clair à la télévision, qui raconte l'histoire de Flam, une jeune femme de l'élément Feu, et de Flack, un jeune homme de l'élément Eau.

L'histoire en quelques lignes...

Le film se déroule à Element City, une métropole peuplée d'habitants représentant les quatre éléments : la terre, l'eau, l'air et le feu. L'histoire suit Flam, une jeune femme issue d'une famille de feu qui doit reprendre l'épicerie familiale de son père. Elle se sent accablée par la pression de cette responsabilité et a du mal à contrôler son tempérament, qui se manifeste par de fortes flammes.

Sa vie bascule le jour où elle rencontre Flack, un jeune homme de l'élément de l'eau, lors d'un accident dans la cave de l'épicerie. Flack est un inspecteur de la ville, et leur rencontre inattendue les pousse à collaborer pour sauver le magasin de Flam d'une fermeture imminente.

Malgré leurs différences fondamentales — le feu et l'eau sont censés être incompatibles et ne pas se mélanger — ils commencent à développer des sentiments l'un pour l'autre. Leur relation est mise à l'épreuve par les préjugés de leurs familles et de la société, qui considèrent leur union comme impossible et dangereuse.

Le film explore les thèmes de l'immigration, de la diversité culturelle et de l'acceptation de soi, tout en montrant que l'amour peut surmonter les barrières les plus inattendues. Flam et Flack doivent apprendre à s'accepter tels qu'ils sont et à trouver un équilibre entre leurs propres désirs et les attentes de leurs familles.