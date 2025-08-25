recherche
"Everybody's Fine" avec Robert De Niro et Drew Barrymore à revoir sur Arte mercredi 27 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 25 août 2025 199
"Everybody's Fine" avec Robert De Niro et Drew Barrymore à revoir sur Arte mercredi 27 août 2025

Mercredi 27 août 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Everybody's Fine", un film dramatique mettant en vedette Robert De Niro dans le rôle de Frank Goode, un père veuf et récemment retraité.

L'histoire en quelques lignes...

Veuf depuis quelques mois, Frank Goode découvre les longues journées de retraite solitaire, après avoir consacré sa vie à fabriquer des gaines PVC pour câbles téléphoniques.

Alors qu’il n’a pas revu ses enfants depuis les funérailles de leur mère, il se fait une joie de les recevoir. Mais un à un, Rosie, Amy et Robert l’appellent pour se décommander.

Conscient de n’avoir pas été un père très impliqué par le passé, il décide de leur rendre visite, et, contre l’avis de son médecin, entreprend un périple à travers le pays, où sa progéniture vit éparpillée. Sa première visite est pour David, son fils aîné, artiste à New York. Il s’arrête ensuite chez sa fille Amy, publicitaire à Chicago, puis chez Robert, son fils chef d’orchestre à Denver, et enfin chez Rosie, sa cadette, danseuse à Las Vegas.

Le voyage est parsemé de déceptions, mais il révèle surtout les fissures dans la communication familiale. Frank réalise qu'il a été un père distant et que la façade de bonheur que ses enfants maintiennent est une façon de ne pas le décevoir. Finalement, il apprend la vérité sur le fils qu'il n'a pas pu voir, ce qui l'aide à mieux comprendre les relations qu'il entretient avec le reste de sa famille.

Publié dans Cinéma, Mercredi
