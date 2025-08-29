"La vie pour de vrai" de Dany Boon diffusé sur TF1 dimanche 31 août 2025 (vidéo)

Dimanche 31 août 2025 à 21:10, TF1 diffusera "La vie pour de vrai", un film réalisé par Dany Boon, sorti en 2023 au cinéma et inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Tridan Lagache, un homme d'une cinquantaine d'années, a passé toute sa vie au Club Med. Né sur place et devenu GO (Gentil Organisateur), il a l'habitude de voir ses amis de vacances partir au bout de huit jours, ce qui le pousse à une certaine naïveté et à une difficulté à se lier.

Fatigué de cette routine, il décide de tout quitter pour retrouver son amour d'enfance, Violette, qu'il a connue 42 ans plus tôt. Il débarque à Paris, une ville qu'il ne connaît pas, pour la chercher.

À Paris, il est hébergé par son demi-frère, Louis (Kad Merad), dont il ignorait l'existence. Louis, un homme cynique et exaspéré par la candeur de Tridan, va tenter de se débarrasser de lui. Pour ce faire, il demande à une de ses conquêtes, Roxane (Charlotte Gainsbourg), de se faire passer pour Violette.

Tridan croit reconnaître en Roxane son grand amour. La supercherie est mise en place, mais la situation devient de plus en plus compliquée et les mensonges s'accumulent.

Le film explore alors les thèmes de la naïveté, de l'amour, de la famille, et de la confrontation entre un monde simple et idéalisé (le Club Med) et la réalité complexe et parfois cruelle de la vie parisienne.

Avec : Dany Boon (Tridan Lagache), Charlotte Gainsbourg (Roxane), Kad Merad (Louis), Maxime Gasteuil (Didier Lagache)