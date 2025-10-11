"66 Minutes" dimanche 12 octobre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Chambre à part, le secret du bonheur ?

Et si le secret de la longévité en amour était… de faire chambre à part ? Ronflements, insomnies, réveils décalés ou lit trop petit… pour certains couples, le vrai luxe, ce n’est plus de dormir côte à côte, mais de dormir chacun dans sa chambre ! Longtemps tabou, ce choix s’assume de plus en plus.

En France, près d’un couple sur dix a décidé de se séparer la nuit, sans se séparer pour autant. Loin du cliché du couple en crise, ces nouveaux adeptes du “chacun son lit” revendiquent une autre façon de s’aimer : plus reposée, plus complice et parfois… plus pimentée ! Car pour eux, la distance fait naître le désir. Et c’est bien connu, les retrouvailles n’en sont que meilleures.

Les équipes de 66 Minutes ont suivi plusieurs couples qui ont fait ce pari audacieux. Certains dorment à part depuis des années, d’autres ont franchi le pas récemment pour sauver leur sommeil… et leur relation. Dans de petits appartements comme dans de grandes maisons, tous racontent comment ils ont trouvé leur équilibre amoureux. Alors, faut-il vraiment dormir ensemble pour s’aimer ?

Forains : se renouveler pour survivre

Autos-tamponneuses, tirs à la carabine, pommes d’amour… la fête foraine est un concentré de souvenirs et de sensations ! Chaque week-end, des milliers de familles continuent d’y venir pour s’évader, rire et oublier un instant leur quotidien. Mais derrière les lumières et la musique, les forains doivent aujourd’hui jongler avec des coûts qui s’envolent et un concurrent de taille : les parcs d’attractions, de plus en plus nombreux et spectaculaires.

Pour ne pas se laisser distancer, les professionnels de la fête misent sur la nouveauté. Jeux interactifs, manèges XXL, décors futuristes, l’innovation est devenue leur nouvelle attraction phare ! Chaque année, ils se retrouvent au plus grand salon mondial du secteur, à Barcelone (Espagne), pour repérer la machine qui fera la différence. Là-bas, les idées fusent, les deals se signent, et chacun rêve de trouver le manège qui fera briller les yeux du public. Et remplira les caisses ! Mais moderniser un métier aussi ancien n’a rien d’un tour de manège. Entre tradition familiale, petits budgets et esprit de débrouille, les forains doivent sans cesse réinventer leur univers pour continuer à faire tourner la grande fête.

Dans les coulisses d’un monde haut en couleurs, entre passion, business et adrénaline : bienvenue chez ceux qui vivent au rythme des cris de joie et des lumières clignotantes.

Mondial de la moule : ils en font tout un plat !

Elles se dégustent à la marinière, au curry, au roquefort ou au fromage de Langres. Les moules font leur show dans le Var ! Chaque automne, au Pradet, se tient un événement aussi savoureux qu’inattendu : le Mondial de la Moule. Trois jours de fête populaire où producteurs, restaurateurs et gourmands se retrouvent pour élire la meilleure recette du pays. Longtemps éclipsées par les célèbres moules d’Atlantique, les moules de Méditerranée comptent bien prendre leur revanche. Élevées dans la baie de Tamaris, près de Toulon, elles séduisent par leur goût sucré et leur chair généreuse. Bonnes, locales et pas chères : à 4 euros le kilo, c’est le produit malin par excellence. Dans les allées du Mondial, tout le monde s’y met : les chefs rivalisent d’imagination -moules à la truffe, au camembert ou à la provençale- pendant que les plus téméraires s’affrontent au concours du plus rapide mangeur de moules ! Ambiance garantie !

Entre compétition, fous rires et bonnes odeurs de coquillages, 66 Minutes vous emmène dans une aventure à la fois populaire et savoureuse, où les moules deviennent les stars d’un week-end pas comme les autres.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Arras : au cœur du plus vieux marché de France

Chaque samedi matin, le cœur d’Arras, dans le Pas-de-Calais, bat au rythme de son marché, le plus ancien de France. Une tradition séculaire qui résiste au temps et continue de faire vivre toute une ville. Ce Grand Format vous propose une immersion au fil des allées de ce marché pas comme les autres, véritable théâtre de la vie locale.

Avant même le lever du soleil, Abdellah, le placier, est déjà sur le pont. Entre rires, coups de stress et poignées de main, il veille à ce que chacun trouve sa place. Autour de lui, des personnages attachants font vivre ce rendez-vous hebdomadaire incontournable.

Il y a Freddy, le boucher-charcutier passionné, qui prépare avec amour ses andouillettes d’Arras et son tout nouveau pâté à la chicorée. Pour lui, le marché, c’est la moitié de son chiffre d’affaires… et 100 % de son énergie.

Plus loin, Denis et sa fille Mylène, duo complice et généreux, récoltent leurs pommes de terre à la ferme avant de les offrir à prix malin aux habitués du samedi. Tranches de vie, bons produits, et beaucoup d’humour.

Les fromages sont aussi à l’honneur, avec Séverine et ses cent-trente références régionales, dont le T’chiot Biloute, ou encore Virginie, sacrée championne du monde des fromagers, qui affine ses trésors dans les caves de la citadelle.

À quelques pas, Théa, prof en semaine et créatrice de bijoux fantaisie le week-end, partage un stand avec sa mère. Une histoire de transmission, de passion et de fierté locale.

Dans ce reportage, les gestes se transmettent, les recettes se racontent, les sourires s’échangent. On y parle terroir, météo, fidélité des clients. Et surtout amour du métier. À Arras, le marché n’est pas un simple lieu de vente : c’est un art de vivre.