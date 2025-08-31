recherche
Cinéma

"Les Trois Jours du Condor" avec Robert Redford à revoir sur France 5 mardi 2 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 31 août 2025 82
"Les Trois Jours du Condor" avec Robert Redford à revoir sur France 5 mardi 2 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "Les Trois Jours du Condor" un thriller d'espionnage américain réalisé par Sydney Pollack, sorti en 1975. Il est adapté du roman "Les Six Jours du Condor" de James Grady.

L'histoire en quelques lignes...

Le film se déroule dans l'Amérique post-Watergate, marquée par la paranoïa et la méfiance envers les institutions gouvernementales. L'histoire suit Joseph Turner (Robert Redford), un chercheur de la CIA dont le nom de code est "Condor".

Turner travaille dans une petite section de la CIA, une sorte d'antenne de recherche bibliographique dont le rôle est d'analyser des livres et des magazines du monde entier pour y déceler des informations ou des complots. Un jour, alors qu'il est sorti chercher le déjeuner pour ses collègues, un commando de tueurs fait irruption dans son bureau et assassine toute son équipe.

Dès son retour, il comprend qu'il est le seul survivant et que sa vie est en danger. Effrayé, il contacte la CIA pour obtenir de l'aide, mais réalise rapidement qu'il ne peut faire confiance à personne à l'intérieur de l'agence. Il devient une cible, pourchassé à la fois par les assassins et par ses propres supérieurs qui tentent de le "neutraliser".

Au cours de sa fuite, il kidnappe une photographe, Kathy Hale (Faye Dunaway), et se réfugie dans son appartement. Contre toute attente, une relation se noue entre eux, et elle finit par l'aider dans sa course désespérée pour la survie.

Turner, alias Condor, mène sa propre enquête pour comprendre pourquoi son bureau a été éliminé. Il découvre qu'une opération secrète et illégale au sein de la CIA, en lien avec le pétrole et la politique étrangère, a été mise en place sans l'accord des autorités. L'enquête qu'il a menée dans le cadre de son travail a accidentellement mis à jour cette conspiration.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les Traîtres&quot;, une nouvelle partie commence mardi 2 septembre 2025 sur M6, les 16 participants (vidéo)

"Les Traîtres", une nouvelle partie commence mardi 2 septembre 2025 sur M6, les 16 participants (vidéo)

31 août 2025 - 12:31

Sur le même thème...

&quot;Mission impossible - Dead reckoning&quot; avec Tom Cruise rediffusé sur W9 lundi 1er septembre 2025 (vidéo)

"Mission impossible - Dead reckoning" avec Tom Cruise rediffusé sur W9 lundi 1er septembre 2025 (vidéo)

30 août 2025 - 15:16

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

30 août 2025 - 19:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL