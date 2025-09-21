recherche
Cinéma

"Le Vieux Fusil" avec Romy Schneider et Philippe Noiret à revoir sur Arte lundi 22 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 21 septembre 2025 62
"Le Vieux Fusil" avec Romy Schneider et Philippe Noiret à revoir sur Arte lundi 22 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Le Vieux Fusil" de Robert Enrico, sorti en 1975, un drame poignant se déroulant en juin 1944 dans le sud de la France. 

L'histoire en quelques lignes...

Face à l'avancée des troupes allemandes, Julien (Philippe Noiret), craignant pour la sécurité de sa famille, décide de mettre à l'abri sa femme Clara (Romy Schneider) et leur fille Florence dans son château familial à la campagne. Il reste à l'hôpital pour continuer à soigner les blessés.

Quelques jours plus tard, inquiet de ne pas avoir de leurs nouvelles, il part les rejoindre. Arrivé au château, il découvre un spectacle d'horreur : un détachement SS a massacré et incendié le village. Il retrouve sa fille assassinée et sa femme violée et brûlée vive.

Totalement bouleversé et animé par une rage froide, Julien se transforme alors en une machine à tuer. Utilisant un vieux fusil de chasse et sa connaissance parfaite des lieux, il va traquer et éliminer, un par un, les soldats allemands responsables du massacre. Cette vengeance implacable est entrecoupée de flashbacks poétiques et lumineux, montrant la vie heureuse qu'il partageait avec Clara, rendant le contraste entre la violence présente et la tendresse passée d'autant plus tragique.

Le film est une exploration intense de la vengeance personnelle face à la barbarie de la guerre et un hommage poignant à l'amour perdu. Il a remporté le premier César du meilleur film en 1976.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;13h15 le dimanche&quot; retrace l'affaire du Dr Petiot ce 21 septembre 2025 sur France 2

"13h15 le dimanche" retrace l'affaire du Dr Petiot ce 21 septembre 2025 sur France 2

21 septembre 2025 - 10:53

Sur le même thème...

&quot;Le sixième enfant&quot;, un film poignant sur un pacte secret diffusé sur France 3 lundi 22 septembre 2025 (vidéo)

"Le sixième enfant", un film poignant sur un pacte secret diffusé sur France 3 lundi 22 septembre 2025 (vidéo)

20 septembre 2025 - 12:36

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 21 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

20 septembre 2025 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL