"Le Vieux Fusil" avec Romy Schneider et Philippe Noiret à revoir sur Arte lundi 22 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Le Vieux Fusil" de Robert Enrico, sorti en 1975, un drame poignant se déroulant en juin 1944 dans le sud de la France.

L'histoire en quelques lignes...

Face à l'avancée des troupes allemandes, Julien (Philippe Noiret), craignant pour la sécurité de sa famille, décide de mettre à l'abri sa femme Clara (Romy Schneider) et leur fille Florence dans son château familial à la campagne. Il reste à l'hôpital pour continuer à soigner les blessés.

Quelques jours plus tard, inquiet de ne pas avoir de leurs nouvelles, il part les rejoindre. Arrivé au château, il découvre un spectacle d'horreur : un détachement SS a massacré et incendié le village. Il retrouve sa fille assassinée et sa femme violée et brûlée vive.

Totalement bouleversé et animé par une rage froide, Julien se transforme alors en une machine à tuer. Utilisant un vieux fusil de chasse et sa connaissance parfaite des lieux, il va traquer et éliminer, un par un, les soldats allemands responsables du massacre. Cette vengeance implacable est entrecoupée de flashbacks poétiques et lumineux, montrant la vie heureuse qu'il partageait avec Clara, rendant le contraste entre la violence présente et la tendresse passée d'autant plus tragique.

Le film est une exploration intense de la vengeance personnelle face à la barbarie de la guerre et un hommage poignant à l'amour perdu. Il a remporté le premier César du meilleur film en 1976.