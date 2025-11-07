recherche
"Arditi et ceux qu'il aime" sur France 4 dimanche 9 novembre 2025

0
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 7 novembre 2025 262
"Arditi et ceux qu'il aime" sur France 4 dimanche 9 novembre 2025

Quand Pierre Arditi monte seul sur scène, c’est toute la magie du théâtre qui renaît. Son spectacle "Arditi et ceux qu'il aime", capté au Théâtre Lepic, sera diffusé sur France 4 dimanche 9 novembre 2025 à 21:00.

Pierre Arditi, acteur incontournable du théâtre et du cinéma, se fait le porte-voix de ses auteurs favoris dans un spectacle intimiste et passionné.

Entre hommage vibrant et complicité avec le public, il explore la richesse des mots et la beauté de la langue, offrant une expérience unique, drôle et émouvante.

Acteur majeur tant sur les planches que sur les écrans, Pierre Arditi, amateur de livres et de grands crus, savoure et donne à partager le meilleur de sa bibliothèque. Il monte seul sur scène avec ses auteurs de chevet. Il aime les visiter et en proposer des variations renouvelées, en complicité avec les spectateurs, pour le seul plaisir de la langue et des mots.

À travers le choix de ses textes, Pierre Arditi partage avec le public sa passion du théâtre, son amour de la scène, et lui délivre une merveilleuse déclaration d'amour, aussi émouvante que drôle !

Publié dans Divertissements, Dimanche
Suivez nous...