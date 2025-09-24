recherche
"L'étrange histoire de Benjamin Button" avec Brad Pitt & Cate Blanchett sur France 5 vendredi 26 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025
"L'étrange histoire de Benjamin Button" avec Brad Pitt & Cate Blanchett sur France 5 vendredi 26 septembre 2025

Vendredi 26 septembre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "L'Étrange Histoire de Benjamin Button", un film de David Fincher, sorti en 2008, inspiré d'une nouvelle de F. Scott Fitzgerald.

L'histoire en quelques lignes...

Benjamin Button (joué par Brad Pitt), naît dans des circonstances extraordinaires à la Nouvelle-Orléans en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. Il souffre d'une maladie rare qui le fait naître avec l'apparence et les maux d'un homme de 80 ans.

Abandonné par son père, il est recueilli et élevé dans une maison de retraite par Queenie (Taraji P. Henson). Tandis que le temps passe, Benjamin commence à rajeunir physiquement au lieu de vieillir, tout en conservant son esprit et son expérience de vie qui progressent normalement.

Au cours de sa vie, il rencontre et tombe amoureux de Daisy (Cate Blanchett), la petite-fille d'une résidente de la maison de retraite. Ils se rencontrent enfants (avec Benjamin ayant l'apparence d'un vieil homme) et leur amour évolue au fil des décennies.

Le film explore leur relation, qui est constamment mise à l'épreuve par leur différence d'âge biologique. Ils vivent leur passion au moment où leurs âges se "croisent" (quand Benjamin est un bel homme dans la quarantaine et Daisy est dans la fleur de l'âge), allant même jusqu'à avoir une fille.
Suivez nous...

