"Un taxi pour Tobrouk" avec Lino Ventura à revoir sur France 5 vendredi 3 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025 402
"Un taxi pour Tobrouk" avec Lino Ventura à revoir sur France 5 vendredi 3 octobre 2025

Vendredi 3 octobre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "Un taxi pour Tobrouk", un film de guerre et d'aventure célèbre pour les dialogues de Michel Audiard réalisé par Denys de La Patellière.

L'histoire en quelques lignes...

Octobre 1942 dans le désert de Libye, près de Tobrouk, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Quatre soldats d'un commando français, menés par le brigadier Théo Dumas (Lino Ventura), parviennent à s'enfuir après avoir fait sauter des dépôts d'essence allemands, mais se retrouvent perdus dans l'immensité du désert après la destruction de leur véhicule.

Épuisés par la marche, ils tombent sur une patrouille allemande et son auto-mitrailleuse. Après une embuscade, ils abattent les soldats ennemis, à l'exception du capitaine Ludwig von Stegel (Hardy Krüger), un officier de l'Afrika Korps, qu'ils font prisonnier.

Contraints de survivre ensemble dans un véhicule allemand à travers le désert pour tenter de rejoindre les lignes alliées, ces quatre Français — aux personnalités très différentes (un bistrotier ex-boxeur, un intellectuel, un médecin juif, un condamné évadé) — et leur prisonnier allemand se retrouvent face à un destin commun.

L'hostilité du désert, la soif et les dangers de la guerre forcent les hommes à une cohabitation inattendue. Au fil de leur périple, et malgré leur statut d'ennemis, une forme de solidarité et de camaraderie se développe entre eux. Les dialogues, souvent cyniques et marquants, soulignent l'absurdité de la guerre et la nature humaine qui transcende les uniformes face à l'adversité.

Dernière modification le jeudi, 02 octobre 2025 09:27
Publié dans Cinéma, Vendredi
&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

02 octobre 2025 - 21:00

