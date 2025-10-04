recherche
Cinéma

"Voyez comme on danse" de Michel Blanc à revoir sur France 3 lundi 6 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025 293
"Voyez comme on danse" de Michel Blanc à revoir sur France 3 lundi 6 octobre 2025

Seize ans après "Embrassez qui vous voudrez", le réalisateur Michel Blanc reprend les rênes d'une galerie de personnages inoubliables dans "Voyez comme on danse" à revoir sur France 3 lundi 6 octobre 2025 à 21:10.

Ce film choral plonge à nouveau dans les névroses et les liens complexes de familles et d'amis aux destins entremêlés, offrant un portrait sarcastique et touchant de la bourgeoisie en crise.

L'histoire en quelques lignes...

Le récit s'articule autour de multiples fils narratifs, où les personnages, loin d'avoir trouvé la sérénité, se débattent plus que jamais avec leur vie :

Julien (Jean-Paul Rouve) est assailli par une paranoïa grandissante, convaincu d'être constamment épié. Son couple avec Lucie (Carole Bouquet) est à l'agonie, cette dernière étant à bout des délires de son mari. Pour couronner le tout, la maîtresse de Julien, Serena, a également des choses à cacher.

Leurs problèmes sont multipliés par la jeunesse : Alex, le fils de Julien, apprend qu'il va être père. Sa petite amie, Eva (17 ans), a "oublié" de le prévenir de sa grossesse.

Cette nouvelle met en panique Véro (Karin Viard), la mère d'Eva, qui est déjà dans une situation financière catastrophique. Véro, qui rêve de s'en sortir sans y parvenir, imagine le pire pour nourrir ce futur petit-enfant. Seul Loïc, son fils aîné, semble un pilier de stabilité, mais les apparences sont trompeuses.

Pendant ce temps, la très distinguée Élisabeth (Charlotte Rampling) découvre que sa maison est mise à sac par une perquisition. Son mari, Bertrand (Jacques Dutronc), s'est mystérieusement volatilisé, jetant une ombre de suspicion sur la famille.

Avec son écriture ciselée et ses dialogues incisifs, Michel Blanc orchestre un véritable ballet de quiproquos, de mensonges et de retournements de situation. Il dresse le portrait d'une société où les adultes sont paumés, les relations fragiles, et où les femmes (Véro, Lucie, Élisabeth) semblent paradoxalement plus fortes et résilientes que les hommes face au chaos.

Le film mélange avec brio l'humour noir et la comédie de mœurs, prouvant qu'il est toujours possible de rire des pires situations. Voyez comme on danse est une comédie dramatique chorale où les secrets éclatent au grand jour, poussant chacun à danser avec ses problèmes.
Dernière modification le samedi, 04 octobre 2025 13:06
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19

Sur le même thème...

&quot;Stars 80&quot; avec Richard Anconina et Patrick Timsit à revoir sur TFX dimanche 5 octobre 2025

"Stars 80" avec Richard Anconina et Patrick Timsit à revoir sur TFX dimanche 5 octobre 2025

03 octobre 2025 - 15:45

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL