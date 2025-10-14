recherche
Cinéma

"La nuée" de Just Philippot à revoir sur France 4 jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 14 octobre 2025 150
"La nuée" de Just Philippot à revoir sur France 4 jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 16 octobre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "La nuée", un drame social sur la crise du monde agricole et un film d'horreur sur l'obsession et les conséquences de se sacrifier corps et âme pour son travail.

L'histoire en quelques lignes...

Virginie, une mère célibataire, tente désespérément de sauver sa ferme de la faillite en se lançant dans l'élevage de sauterelles comestibles.

L'activité est difficile et les insectes ne se reproduisent pas assez. Un jour, Virginie découvre accidentellement que le sang (d'abord le sien) a un effet spectaculaire sur ses sauterelles, stimulant leur croissance et leur reproduction de façon exponentielle.

Obsédée par la réussite de son entreprise et pour subvenir aux besoins de ses enfants, Virginie développe un lien étrange et de plus en plus obsessionnel avec les insectes, allant jusqu'à s'automutiler pour les nourrir. Ses enfants, Laura et Gaston, et son entourage sont de plus en plus inquiets et ne la reconnaissent plus.

Au fur et à mesure que les sauterelles deviennent plus nombreuses et agressives, l'équilibre familial et la sécurité de la ferme sont menacés. Le film évolue alors vers le thriller horrifique/fantastique, les sauterelles formant une véritable menace qui finit par attaquer la famille et la région.
Dernière modification le mardi, 14 octobre 2025 18:19
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; mardi 14 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" mardi 14 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

14 octobre 2025 - 18:28

Sur le même thème...

&quot;L'emprise&quot; avec Odile Vuillemin et Fred Testot à revoir sur NOVO 19 mercredi 15 octobre 2025

"L'emprise" avec Odile Vuillemin et Fred Testot à revoir sur NOVO 19 mercredi 15 octobre 2025

14 octobre 2025 - 14:11

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par …

13 octobre 2025 - 18:06 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...