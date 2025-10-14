"La nuée" de Just Philippot à revoir sur France 4 jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 16 octobre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "La nuée", un drame social sur la crise du monde agricole et un film d'horreur sur l'obsession et les conséquences de se sacrifier corps et âme pour son travail.

L'histoire en quelques lignes...

Virginie, une mère célibataire, tente désespérément de sauver sa ferme de la faillite en se lançant dans l'élevage de sauterelles comestibles.

L'activité est difficile et les insectes ne se reproduisent pas assez. Un jour, Virginie découvre accidentellement que le sang (d'abord le sien) a un effet spectaculaire sur ses sauterelles, stimulant leur croissance et leur reproduction de façon exponentielle.

Obsédée par la réussite de son entreprise et pour subvenir aux besoins de ses enfants, Virginie développe un lien étrange et de plus en plus obsessionnel avec les insectes, allant jusqu'à s'automutiler pour les nourrir. Ses enfants, Laura et Gaston, et son entourage sont de plus en plus inquiets et ne la reconnaissent plus.

Au fur et à mesure que les sauterelles deviennent plus nombreuses et agressives, l'équilibre familial et la sécurité de la ferme sont menacés. Le film évolue alors vers le thriller horrifique/fantastique, les sauterelles formant une véritable menace qui finit par attaquer la famille et la région.