"J'adore ce que vous faites" avec Gérard Lanvin et Artus sur TMC jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 15 octobre 2025 187
"J'adore ce que vous faites" avec Gérard Lanvin et Artus sur TMC jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 16 octobre 2025 à 21:25, TMC rediffusera "J'adore ce que vous faites", une comédie qui met en scène l'acteur Gérard Lanvin jouant son propre rôle.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que l'acteur Gérard Lanvin se prépare à tourner un film important (un blockbuster américain sur le débarquement de Provence), il loue une maison dans le sud de la France pour l'occasion.

Il y fait la connaissance de Momo Zapareto (Artus), l'homme à tout faire de la maison, qui se révèle être un fan absolu de l'acteur. Très gentil mais excessivement enthousiaste et envahissant, Momo connaît tous les films de Lanvin par cœur et va tout faire pour se rendre indispensable.

Pour Gérard Lanvin, qui cherche la tranquillité pour se préparer, c'est le début d'un cauchemar où l'admiration démesurée de Momo va perturber son quotidien et son travail.

Le film repose sur la dynamique comique et le décalage entre l'acteur célèbre et son fan "trop" fan.

Avec : Gérard Lanvin, Artus et Antoine Bertrand.
Dernière modification le mercredi, 15 octobre 2025 09:48
Publié dans Cinéma, Jeudi
Suivez nous...