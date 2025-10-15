"Charade" avec Audrey Hepburn et Cary Grant à revoir sur France 5 vendredi 17 octobre 2025

Vendredi 17 octobre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "Charade", un film réalisé par Stanley Donen en 1963, une comédie policière teintée de romance.

L'histoire en quelques lignes...

Regina "Reggie" Lampert (Audrey Hepburn), une Américaine vivant à Paris et en instance de divorce, fait la connaissance du séduisant Peter Joshua (Cary Grant) lors de vacances aux sports d'hiver.

À son retour à Paris, elle découvre son appartement vide et apprend que son mari, Charles, a été assassiné. Elle est contactée par un représentant du Trésor américain et apprend que son défunt mari avait détourné pendant la Seconde Guerre mondiale une somme considérable (250 000 dollars en or) destinée à la Résistance française, avec l'aide de quatre complices.

Les trois autres complices sont persuadés que Reggie sait où se trouve le magot, qui a disparu. Ils la traquent sans relâche pour récupérer l'argent.

Ce film est considéré comme un classique du cinéma, souvent décrite comme "le meilleur film d'Hitchcock qui n'ait pas été réalisé par Hitchcock".