"Astérix et Obélix : au service de sa Majesté" à revoir sur France 2 dimanche 19 octobre 2025 (vidéo)

Dimanche 19 octobre 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le film "Astérix et Obélix : au service de sa Majesté", réalisé par Laurent Tirard, sorti en 2012.

L'histoire en quelques lignes...

Vers 50 av. J.-C., Jules César lance une offensive contre la Bretagne et l’emporte facilement en attaquant, chaque jour, à dix-sept heures précises. La reine Cordelia se réfugie dans un petit village, assiégé par les Romains, avec tous les hommes libres de l’île. Voyant que la situation devient critique, elle envoie Jolitorax en Gaule, chercher un tonneau de potion magique, l’« arme secrète » qui permet au village d’Astérix et Obélix de tenir face à l’armée romaine.

Au village, justement, les deux guerriers gaulois sont chargés de faire du neveu d’Abraracourcix, Goudurix, un homme. Mais celui-ci, caricature du jeune Français, considère qu’« être un homme » ne consiste pas nécessairement à se battre contre les Romains, faire la fête et « vivre à deux hommes avec un petit chien », mais plutôt à avoir une certaine sensibilité, se consacrer aux arts, vivre des aventures amoureuses… Malgré tout, en partant pour la Bretagne (pour escorter Jolitorax et le tonneau), ils forcent ce dernier à venir (en dépit d’Idéfix) et s’aperçoivent, au milieu de la Mare Britannicum, de la présence d'un passager clandestin, un « sans-papyrus » indien, Pindépis, qui a emporté une plante de son pays comme porte-chance.

En parallèle, César, pour mater le dernier village qui « résiste encore et toujours à l’envahisseur » songe à demander du renfort au Sénat, mais l’arrivée d’une délégation de contrôle des comptes dirigée par Lucius Fouinus l'amène plutôt à suivre l’idée de Mégacursus, un de ses conseillers, et à demander de l’aide aux Normands. Celui-ci part donc dans le Nord et convainc ces guerriers de venir aider César à battre les Bretons, qu’il présente comme le « peuple le plus peureux du monde » et qui pourront donc leur faire connaître la peur pour leur permettre de s’envoler, car « la peur donne des ailes ».

Avec : Édouard Baer, Gérard Depardieu, Guillaume Gallienne, Vincent Lacoste et Catherine Deneuve.