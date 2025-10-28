recherche
Cinéma

"Tamara" avec Héloïse Martin et Rayane Bensetti à revoir sur NOVO 19 mercredi 29 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 octobre 2025 121
"Tamara" avec Héloïse Martin et Rayane Bensetti à revoir sur NOVO 19 mercredi 29 octobre 2025 (vidéo)

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Tamara", une comédie adolescente pétillante réalisée par Alexandre Castagnetti, adaptée de la célèbre bande dessinée de Zidrou et Darasse.

L'histoire en quelques lignes...

À l'aube de son entrée en seconde, Tamara prend une décision radicale : il est temps de se défaire de l'étiquette de « grosse » qui lui colle à la peau. Avec sa meilleure amie, elle se lance un défi audacieux et impulsif : sortir avec le tout premier garçon qui franchira la porte de leur nouvelle classe.

Le destin, ou plutôt la malchance, s'en mêle lorsque ce garçon n'est autre que Diego, le beau gosse du lycée, dont toutes les filles sont secrètement (ouvertement) amoureuses. Le pari, initialement conçu pour redorer son image, se transforme alors en une quête amoureuse complexe et semée d'embûches.

Entre les manigances des pestes du lycée, les conseils "drague" de sa petite sœur, et la surveillance excessive de sa mère protectrice, Tamara doit naviguer dans les eaux tumultueuses de l'adolescence.

Le film dépeint avec humour et tendresse son parcours vers l'acceptation de soi et la naissance inattendue d'une idylle.

Avec : Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud, Cyril Gueï, Jimmy Labeeu, Lou Gala, Blanche Gardin, Bruno Salomone, Oulaya Amamra.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

La fiction &quot;Meurtres en porcelaine&quot; en tournage à Limoges pour France 3 avec Déborah François et Christopher Bayemi

La fiction "Meurtres en porcelaine" en tournage à Limoges pour France 3 avec Déborah François et Christopher Bayemi

28 octobre 2025 - 12:31

Sur le même thème...

La fiction &quot;Meurtres en porcelaine&quot; en tournage à Limoges pour France 3 avec Déborah François et Christopher Bayemi

La fiction "Meurtres en porcelaine" en tournage à Limoges pour France 3 avec Déborah François et Christopher Bayemi

28 octobre 2025 - 12:31

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par …

27 octobre 2025 - 14:12 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...