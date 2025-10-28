"Tamara" avec Héloïse Martin et Rayane Bensetti à revoir sur NOVO 19 mercredi 29 octobre 2025 (vidéo)

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Tamara", une comédie adolescente pétillante réalisée par Alexandre Castagnetti, adaptée de la célèbre bande dessinée de Zidrou et Darasse.

L'histoire en quelques lignes...

À l'aube de son entrée en seconde, Tamara prend une décision radicale : il est temps de se défaire de l'étiquette de « grosse » qui lui colle à la peau. Avec sa meilleure amie, elle se lance un défi audacieux et impulsif : sortir avec le tout premier garçon qui franchira la porte de leur nouvelle classe.

Le destin, ou plutôt la malchance, s'en mêle lorsque ce garçon n'est autre que Diego, le beau gosse du lycée, dont toutes les filles sont secrètement (ouvertement) amoureuses. Le pari, initialement conçu pour redorer son image, se transforme alors en une quête amoureuse complexe et semée d'embûches.

Entre les manigances des pestes du lycée, les conseils "drague" de sa petite sœur, et la surveillance excessive de sa mère protectrice, Tamara doit naviguer dans les eaux tumultueuses de l'adolescence.

Le film dépeint avec humour et tendresse son parcours vers l'acceptation de soi et la naissance inattendue d'une idylle.

Avec : Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud, Cyril Gueï, Jimmy Labeeu, Lou Gala, Blanche Gardin, Bruno Salomone, Oulaya Amamra.