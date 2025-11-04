Le film "Invictus" de Clint Eastwood à revoir sur NOVO 19 mercredi 5 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Invictus", un film réalisé en 2009 par Clint Eastwood. Ce film est un hommage à la grandeur d'âme et à la vision politique de Nelson Mandela, utilisant le sport comme catalyseur de changement social et de pardon.

L'histoire en quelques lignes...

En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et économique.

Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine : les Springboks. Leur pari : se présenter au Championnat du Monde 1995...

Traditionnellement détestée par la population noire et vue comme un symbole de la suprématie blanche, l'équipe est perçue comme un obstacle plutôt qu'un facteur de rassemblement.

Le film montre les efforts de Mandela et Pienaar pour transformer l'équipe, la rendre plus accessible aux noirs et encourager les joueurs à être des modèles pour toute la nation.

Avec : Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge, Patrick Mofokeng, Matt Stern, Julian Lewis Jones, Adjoa Andoh, Marguerite Wheatley, Scott Eastwood.