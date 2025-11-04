Le film "Anti-Squat" avec Louise Bourgoin diffusé sur France 4 jeudi 6 novmbre 2025 (vidéo)

Jeudi 6 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Anti-Squat", un film réalisé Nicolas Silhol qui nous plonge dans les dérives d’un système dans lequel la survie impose face à une tension sociale implacable.

L'histoire en quelques lignes...

Inès est menacée de se faire expulser de chez elle avec Adam, son fils de 14 ans.

À la recherche d’un emploi, elle est prise à l’essai chez Anti-Squat, une société qui loge des personnes dans des bureaux inoccupés pour les protéger contre les squatteurs. Son rôle : recruter les résidents et faire respecter un règlement très strict. Inès est prête à tout pour se faire embaucher et s’en sortir avec Adam. Mais jusqu’où ira-t-elle ?

Le film met en lumière le dilemme moral d'Inès : pour obtenir son CDI et sauver sa propre situation, elle est contrainte d'exploiter et de surveiller des personnes encore plus démunies qu'elle, soumises à des conditions de vie déshumanisantes.

Avec : Louise Bourgoin, Samy Belkessa, Sâm Mirhosseini, Kahina Lahoucine, Arthur Choisnet...