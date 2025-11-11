recherche
Cinéma

Le film "Insaisissables 2" à revoir sur M6 mercredi 12 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 11 novembre 2025 157
Le film "Insaisissables 2" à revoir sur M6 mercredi 12 novembre 2025 (vidéo)

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:10, M6 rediffusera le film "Insaisissables 2", réalisé par Jon M. Chu et sorti en 2016 dans lequel les quatre Cavaliers  sont de retour pour une nouvelle mission secrète orchestrée par l'Œil.

L'histoire en quelques lignes...

Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient gagné l'admiration du public avec un spectacle grandiose lors duquel ils avaient volé les riches pour redonner aux pauvres.

Poursuivis par le FBI, les magiciens et leur nouvelle complice, Lula, se cachent pour échapper à la police. L'agent Dylan Rhodes, obéissant aux ordres de l'Œil, les prépare à leur grand retour sur scène.

Le jour J, les choses tournent mal et les quatre illusionnistes se retrouvent entre les mains de Walter Mabry, qui les force à commettre un braquage impossible...

Avec : Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas), Mark Ruffalo (Dylan Rhodes), Woody Harrelson (Merritt McKinney / Chase McKinney), Dave Franco (Jack Wilder), Daniel Radcliffe (Walter Mabry), Lizzy Caplan (Lula), Jay Chou (Li), Sanaa Lathan (Natalie Austin), Morgan Freeman (Thaddeus Bradley) et Michael Caine (Arthur Tressler).
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 10 au 14 novembre 2025

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 10 au 14 novembre 2025

11 novembre 2025 - 13:11

Sur le même thème...

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 10 au 14 novembre 2025

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 10 au 14 novembre 2025

11 novembre 2025 - 13:11

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par…

10 novembre 2025 - 15:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...