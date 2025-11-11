Le film "Insaisissables 2" à revoir sur M6 mercredi 12 novembre 2025 (vidéo)

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:10, M6 rediffusera le film "Insaisissables 2", réalisé par Jon M. Chu et sorti en 2016 dans lequel les quatre Cavaliers sont de retour pour une nouvelle mission secrète orchestrée par l'Œil.

L'histoire en quelques lignes...

Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient gagné l'admiration du public avec un spectacle grandiose lors duquel ils avaient volé les riches pour redonner aux pauvres.

Poursuivis par le FBI, les magiciens et leur nouvelle complice, Lula, se cachent pour échapper à la police. L'agent Dylan Rhodes, obéissant aux ordres de l'Œil, les prépare à leur grand retour sur scène.

Le jour J, les choses tournent mal et les quatre illusionnistes se retrouvent entre les mains de Walter Mabry, qui les force à commettre un braquage impossible...

Avec : Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas), Mark Ruffalo (Dylan Rhodes), Woody Harrelson (Merritt McKinney / Chase McKinney), Dave Franco (Jack Wilder), Daniel Radcliffe (Walter Mabry), Lizzy Caplan (Lula), Jay Chou (Li), Sanaa Lathan (Natalie Austin), Morgan Freeman (Thaddeus Bradley) et Michael Caine (Arthur Tressler).