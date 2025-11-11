"Simple comme Sylvain", le film événement de Monia Chokri diffusé sur Arte mercredi 12 novembre (vidéo)

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:00, Arte diffusera "Simple comme Sylvain", une comédie glaçante sur le tourisme de classe, récompensée par le César du meilleur film étranger.

L'histoire en quelques lignes...

Sophia, professeure de philosophie à Montréal, en couple depuis dix ans avec un autre intellectuel, rencontre Sylvain, l'ouvrier tous corps d'état qui doit rénover son chalet des Laurentides. Le coup de foudre est immédiat.

La quadra s'offre une escapade sexuelle volcanique dans les bras de son ouvrier ; la passion est si forte que chacun finit par se convaincre qu'il aime l'autre. Mais une fois qu'ils sont sortis de leur bulle sensuelle, les différences s'accumulent. Sophia commence à reprendre Sylvain sur son vocabulaire et les rencontres mutuelles des belles-familles et amis ne font que creuser le gouffre qui les sépare.

Le grand fossé

Qu'est-ce que l'amour ? De Platon à Schopenhauer, Sophia disserte longuement devant ses classes, adaptant son cursus philosophique au gré des remous de la relation qu'elle entretient avec Sylvain, malgré les différences irréconciliables qui les entravent.

La réalisatrice Monia Chokri fait un sort aux films rom-com à l'eau de rose en exposant par le menu, avec un humour grinçant, le tourisme de classe auquel restera aveugle son héroïne. Personne n'est épargné dans cette galerie de personnages englués dans leurs stéréotypes, sauf, peut-être, les femmes lorsqu'elles s'adressent l'une à l'autre, de chaque côté du grand fossé.

Touchant dans la sensualité que vivent à cent à l'heure, dans une esthétique seventies, les deux personnages très joliment interprétés par Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal, "Simple comme Sylvain" a été récompensé du prix du meilleur film étranger aux César 2024.