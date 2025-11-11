Le film "Men of honor" à revoir sur NOVO 19 mercredi 12 novembre 2025 (vidéo)

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffuera "Men of Honor", un fun huis clos tendu et psychologique qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale, réalisé par Saul Dibb.

L'histoire en quelques lignes...

Mars 1918, dans un abri souterrain d'une tranchée britannique située sur le front de l'Aisne, les soldats de la Compagnie C savent qu'une offensive allemande massive et imminente est prévue. Leur seule mission est de tenir la position coûte que coûte.

Pendant plusieurs jours, ces soldats vivent dans la boue, l’attente, la peur d’une attaque imminente, des conditions presque insupportables, mais avec une tension psychologique constante.

La mort semble inévitable pour ces hommes : ils font face à la bureaucratie militaire, aux décisions absurdes des états-majors, et à la réalité implacable des tranchées.