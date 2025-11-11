recherche
Le film "Happy Few" d'Antony Cordier à revoir sur France 4 jeudi 13 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 11 novembre 2025 265
Le film "Happy Few" d'Antony Cordier à revoir sur France 4 jeudi 13 novembre 2025

Jeudi 13 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Happy Few", un film réalisé par Antony Cordier, explore les thématiques de l'amour, du couple, de la fidélité et du désir à travers l'histoire de deux couples.

L'histoire en quelques lignes...

Rachel, qui travaille dans une boutique de bijoux, rencontre Vincent lors d'un atelier. Séduite par son franc-parler, elle organise un dîner avec leurs conjoints respectifs : Franck (le mari de Rachel) et Teri (la femme de Vincent).

Les deux couples deviennent rapidement amis, mais les choses évoluent très vite. Rachel et Vincent tombent amoureux, ainsi que Franck et Teri.

Les quatre amants décident de vivre cette passion de manière ouverte et honnête, sans mensonge, mais en gardant le secret vis-à-vis de leurs enfants. Ils deviennent inséparables dans cette configuration de polyamour.

Cependant, ce qui commence comme un arrangement "sans règles" et "sans mensonges" entraîne rapidement une confusion des sentiments. Les liens entre les quatre protagonistes deviennent si forts que la situation s'installe dans une complexité et des questionnements de plus en plus cruels sur la nature de leurs relations.

Avec : Marina Foïs, Nicolas Duvauchelle, Roschdy Zem et Élodie Bouchez.

Publié dans Cinéma, Jeudi
