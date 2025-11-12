"Un homme à la hauteur" avec Virginie Efira et Jean Dujardin sur NOVO 19 jeudi 13 novembre 2025 (vidéo)

Jeudi 13 novembre 2025 à 21:10, NOVO19 rediffusera "Un homme à la hauteur", une comédie romantique franco-belge de 2016, réalisée par Laurent Tirard.

L'histoire en quelques lignes...

Diane (Virginie Efira), une brillante et belle avocate qui vient de divorcer et se retrouve à nouveau libre de rencontrer l'homme de sa vie. Un jour, elle reçoit l'appel d'un certain Alexandre (Jean Dujardin), qui a retrouvé le téléphone portable qu'elle avait égaré.

Au téléphone, Alexandre se révèle être courtois, drôle, cultivé et charmant. Diane est immédiatement séduite et un rendez-vous est rapidement arrangé.

Cependant, la rencontre physique lui réserve une surprise de taille : Alexandre, malgré toutes ses qualités, ne mesure que 1 mètre 36.

Le film explore alors les difficultés de leur relation naissante. Diane doit non seulement surmonter ses propres préjugés et les attentes de la société concernant son "Prince Charmant", mais aussi faire face au regard des autres, notamment celui de son ex-mari (Cédric Kahn).