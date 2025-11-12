recherche
Cinéma

"Un homme à la hauteur" avec Virginie Efira et Jean Dujardin sur NOVO 19 jeudi 13 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 12 novembre 2025 126
"Un homme à la hauteur" avec Virginie Efira et Jean Dujardin sur NOVO 19 jeudi 13 novembre 2025 (vidéo)

Jeudi 13 novembre 2025 à 21:10, NOVO19 rediffusera "Un homme à la hauteur", une comédie romantique franco-belge de 2016, réalisée par Laurent Tirard.

L'histoire en quelques lignes...

Diane (Virginie Efira), une brillante et belle avocate qui vient de divorcer et se retrouve à nouveau libre de rencontrer l'homme de sa vie. Un jour, elle reçoit l'appel d'un certain Alexandre (Jean Dujardin), qui a retrouvé le téléphone portable qu'elle avait égaré.

Au téléphone, Alexandre se révèle être courtois, drôle, cultivé et charmant. Diane est immédiatement séduite et un rendez-vous est rapidement arrangé.

Cependant, la rencontre physique lui réserve une surprise de taille : Alexandre, malgré toutes ses qualités, ne mesure que 1 mètre 36.

Le film explore alors les difficultés de leur relation naissante. Diane doit non seulement surmonter ses propres préjugés et les attentes de la société concernant son "Prince Charmant", mais aussi faire face au regard des autres, notamment celui de son ex-mari (Cédric Kahn).
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Constructions fatales&quot; : les pires ruptures de barrages sur RMC Découverte jeudi 13 novembre 2025

"Constructions fatales" : les pires ruptures de barrages sur RMC Découverte jeudi 13 novembre 2025

12 novembre 2025 - 11:22

Sur le même thème...

Le film &quot;Amanda&quot; avec Vincent Lacoste à revoir sur Arte jeudi 13 novembre 2025 (vidéo)

Le film "Amanda" avec Vincent Lacoste à revoir sur Arte jeudi 13 novembre 2025 (vidéo)

12 novembre 2025 - 09:22

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par…

10 novembre 2025 - 15:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...