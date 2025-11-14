"La lutte des classes" à revoir sur France 2 dimanche 16 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 16 novembre 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "La lutte des classes" de Michel Leclerc, une comédie sociale qui explore les contradictions et les dilemmes d'un couple progressiste face aux réalités de la vie en banlieue et à l'éducation de leur enfant.

L'histoire en quelques lignes...

Sofia, avocate brillante et d'origine populaire, et Paul, musicien punk-rock, vivent à Bagnolet et sont farouchement attachés à leurs idéaux de mixité sociale. Fidèles à leurs convictions, ils ont inscrit leur fils, Corentin, à l'école publique du quartier, l'établissement Jean Jaurès. Pour eux, l'école républicaine est le symbole d'une société égalitaire.

Cependant, leur quotidien bascule lorsque leur environnement social change. Tandis que leurs amis et voisins, souvent issus de milieux plus aisés, cèdent à la pression sociale et optent pour le privé — l'institution catholique Saint Benoît — Corentin se retrouve isolé. Il est l'un des rares enfants blancs de son école et son mal-être grandissant pousse ses parents à un douloureux cas de conscience.

La "lutte des classes" s'invite alors au cœur du foyer. Le désaccord est total : Sofia, plus pragmatique et soucieuse du bonheur de son fils, commence à envisager l'impensable, à savoir céder au diktat de l'école privée. Paul, anarchiste et rigide dans ses principes, refuse catégoriquement cette trahison de leurs valeurs progressistes.

Avec : Leïla Bekhti, Édouard Baer, Ramzy Bedia, Baya Kasmi, Claudia Tagbo, Eye Haïdara, Laurent Capelluto, Sébastien Chassagne, Zineb Triki, Maud Wyler, Jacques Boudet, Michèle Moretti, Tom Lévy.