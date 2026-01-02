recherche
"Capital" dimanche 4 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 2 janvier 2026
"Capital" dimanche 4 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 4 janvier 2026 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un nouvel inédit de "Capital" dont le thème sera : « Gagner plus : enquête sur les jobs qui rapportent vraiment ! ».

Ce numéro de "Capital" montre comment certains Français cherchent à mieux gagner leur vie en changeant de métier, en ouvrant une franchise ou en devenant indépendants à travers trois reportages :

Franchises : misez peu, gagnez gros !

Quitter son job pour ouvrir sa boutique, c’est le rêve d’un Français sur deux. Et la franchise est la solution la plus accessible ! Avec des mises de départ à partir de 20 000 euros, le succès de ce modèle est fulgurant : 90 000 commerces ouverts en 2024, en hausse de 15 %. Quels sont les secrets de ceux qui réussissent ? Combien gagnent-ils vraiment ? La promesse de prendre l’ascenseur social est-elle au rendez-vous ? Déco, vêtement, véhicules d’occasion, Capital a enquêté sur les coulisses de ce business en plein boom.

À Montauban (Tarn-et-Garonne) Gaëlle va ouvrir son propre magasin : une boutique de décoration. Ancienne salariée de Centrakor, elle investit toutes ses économies. Le début de la fortune ?

Certains ont bâti des petits empires en un rien de temps, à l’image de Michael Ledoux, le fondateur de Transakauto.

En Alsace, Jean-Louis Mochamps a choisi le secteur du vêtement. Dix-huit boutiques, valorisées à 4 millions d’euros : quel est son secret ? Car toutes les franchises n’ont pas le même succès. Quels sont les pièges à éviter ?

Mal-aimés, bien payés : les métiers qui rapportent 2 500 euros par mois

Gagner au minimum 2 500 euros net par mois, avec un bon emploi du temps et des avantages, cela vous tente ? C’est possible, à condition d’oser exercer des métiers qui ne font pas forcément rêver. Oubliez vos préjugés, les conditions sont meilleures qu’il n’y paraît et les salaires peuvent vite s’envoler !

Kevin s’est lancé dans la lutte contre les nuisibles. Rats, frelons : son quotidien va vous surprendre. Sa fiche de paie aussi !

Virginie a choisi de devenir assistante maternelle, une reconversion après une première carrière de préparatrice en pharmacie. Un choix payant : elle gagne deux fois plus, travaille chez elle et choisit ses vacances !

Autre option, se lancer dans une filière qui manque vraiment de bras. Couvreur, boucher : les employeurs déroulent le tapis rouge à des petits jeunes d’à peine 18 ans ! Dans l’industrie, 150 000 postes sont à pourvoir, avec des salaires 10 % plus élevés qu’ailleurs. Pour casser l’image de métiers salissants et pénibles, le secteur lance des opérations séductions spectaculaires.

Enquête sur ces métiers boudés qui gagnent à être connus et vous font gagner plus !

Enfin à mon compte : rêve ou galère ?

Lucille a eu le nez creux en devenant « gazonnière ». Dans le Val-de-Marne, elle entretient des tombes pour le compte de particuliers. Un nouveau job au grand air, à son compte et qui lui permet de gagner près de 2 000 euros par mois. En bonus : elle est libre tous les après-midis pour ses enfants.

Trouver un job qui a du sens, sans patron : c’est la promesse de la micro-entreprise. Plus de 700 000 Français se sont lancés en 2024, en hausse de 16 %. Mais combien en vivent correctement ?

Aline, 32 ans, a choisi de devenir photographe. Problème : le secteur est quasiment saturé et elle a du mal à faire sa place.

En moyenne, les micro-entrepreneurs gagnent 670 euros par mois. Pour se faire connaître et booster leurs revenus, près de 30 % d’entre eux utilisent des plateformes de mise en relation. La plus connue : Wecasa, un géant du service à domicile. Mais il en existe désormais dans le secteur de la restauration, de la santé. Côté coulisses : comment arrivent-ils à séduire micro-entrepreneurs et particuliers ? Qui a le plus à y gagner ?

Enquête sur ces nouveaux acteurs qui redessinent le monde du travail.

Dernière modification le vendredi, 02 janvier 2026 12:20
Suivez nous...