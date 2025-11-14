"Jugé coupable" avec Clint Eastwood à revoir sur Arte dimanche 16 novembre 2025

Dimanche 16 novembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Jugé Coupable", un thriller dramatique réalisé et interprété par Clint Eastwood en 1999.

L'histoire en quelques lignes...

Steve Everett (Clint Eastwood), un vieux journaliste au flair reconnu mais aux multiples défauts (porté sur l'alcool et les femmes), est affecté à la couverture de l'exécution capitale de Frank Beechum (Isaiah Washington).

Frank Beechum est un père de famille noir et chrétien, avec un passé de petit délinquant, condamné à mort pour le meurtre d'une jeune caissière blanche et enceinte. Son exécution est prévue pour minuit.

En reprenant le dossier, Steve Everett développe rapidement de sérieux doutes sur la culpabilité de Beechum. Poussé par son "flair" de journaliste, il se lance dans une course contre-la-montre désespérée pour tenter de prouver l'innocence de Beechum et le sauver de la chaise électrique. Il doit surmonter le cynisme de sa hiérarchie, ses problèmes personnels et les obstacles administratifs pour trouver de nouvelles preuves.

Antihéros

Personnage central de Jugé coupable, Steve Everett est poussé dans ses derniers retranchements et n'a plus droit à l'erreur. Pourtant, les obstacles s'accumulent dans la quête de la vérité du journaliste. Il doit concilier ses vies professionnelle et familiale compliquées tout en accomplissant sa mission en un temps très réduit. Il dispose de douze heures avant l'exécution de la sentence. Une course contre la montre haletante, à la croisée de plusieurs univers rudes et complexes : l'atmosphère compétitive et stressante d'un grand quotidien et les méandres d'une justice parfois expéditive.

Clint Eastwood met tout son charme et son talent au service de cet antihéros qui tente de se racheter une conduite.