"Whitney Houston : I wanna dance with somebody" rediffusé sur W9 dimanche 16 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 16 novembre 2025 à 21:10, W9 rediffusera le biopic "Whitney Houston : I wanna dance with somebody", réalisé en 2022 par Kasi Lemmons.

L'histoire en quelques lignes...

Années 1970, à Newark, état du New Jersey. Membre de la chorale d'une église locale, la petite Whitney, âgée d'une dizaine d'années, impressionne par la qualité de ses interprétations. Dotée d'une voix hors du commun, elle ne tarde pas à séduire des artistes renommés qu'elle accompagne sur scène en tant que choriste.

Dès le début des années 1980, sa carrière prend son envol après la signature d'un contrat avec une célèbre maison de disques. À partir de cet instant, les tubes vont s'enchaîner et Whitney va s'imposer comme une des plus grandes stars du R'n'B.

Mais elle va devoir également faire face à la rançon de cette gloire...

Avec Naomi Ackie dans le rôle de Whitney Houston.