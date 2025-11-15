"La mule" avec Clint Eastwood et Bradley Cooper sur France 3 lundi 17 novembre 2025 (vidéo)

recherche
"La mule" avec Clint Eastwood et Bradley Cooper sur France 3 lundi 17 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 15 novembre 2025
Lundi 17 novembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "La mule", un film américain réalisé par Clint Eastwood, sorti en 2018, inspiré en partie de l'histoire de Leo Sharp.

L'histoire en quelques lignes...

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui, en apparence, ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule".

Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...

Avec : Clint Eastwood (Earl Stone), Bradley Cooper (Agent Colin Bates), Laurence Fishburne (DEA Special Agent Carl), Michael Peña (Agent Trevino), Dianne Wiest (Mary), Andy García (Laton, Chef du cartel), Ignacio Serricchio (Julio), Alison Eastwood (Iris) et Clifton Collins Jr. (Gustavo).
