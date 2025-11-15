"La bataille de San Sebastian" d'Henri Verneuil à revoir sur Arte lundi 17 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 à 20:55, Arte rediffusera "La bataille de San Sebastian", un film d'Henri Verneuil où se distinguent Anthony Quinn et la musique d’Ennio Morricone.

L'histoire en quelques lignes...

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans un Mexique sous domination espagnole, un hors-la-loi poursuivi par les troupes coloniales, Leon Alastray, trouve refuge dans une vieille église. Son occupant, le père Joseph, refuse de le livrer aux autorités. En réponse, le gouverneur l’exile dans la localité perdue de San Sebastian, où Leon l’accompagne en secret. Ils découvrent un village détruit par les Yaquis, déterminés à chasser les missionnaires de leur territoire.

Le père Joseph est bientôt tué par les hommes de Teclo, un chef de bande métis qui attise la haine des autochtones tout en feignant de protéger les villageois. Leon s’apprête à s’enfuir, mais ces derniers le prennent pour un prêtre envoyé pour les sauver. Il se décide à leur apporter son aide...

Énergie réjouissante

Bien qu’il ait les apparences d’un western, La bataille de San Sebastian, dont l’action se déroule au XVIIIe siècle dans le contexte de la colonisation du Mexique par l’Espagne, relève du film d’aventures historiques.

Cette superproduction européenne, dirigée par le Français Henri Verneuil, affirme par ailleurs un point de vue qui diffère de l’ordinaire hollywoodien : à travers le personnage de Leon, aventurier athée pris malgré lui pour un prêtre, il défend avant tout une morale humaniste, et pose un regard sans illusions sur les différents camps en présence dans l’affrontement. En effet, des villageois colonisés, des autochtones Yaquis et des occupants espagnols, personne ne sort victorieux. C’est le courage et l’intelligence qui sont valorisés, incarnés avec une énergie réjouissante par Anthony Quinn, face à la duplicité de son ennemi Teclo (Charles Bronson).

Sur une musique d’Ennio Morricone caractéristique, la mise en scène, soutenue par des moyens importants, tire joliment parti des grands espaces, jusqu’à l’impressionnante bataille finale.