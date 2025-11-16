recherche
"Harry Potter et l'Ordre du Phénix" à revoir sur TF1 mardi 18 novembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 16 novembre 2025 161
La saga Harry Potter se poursuit sur TF1 mardi 18 novembre 2025 avec la diffusion, à 21:10, du 4ème volet : "Harry Potter et l'Ordre du Phénix" réalisé par David Yates, sorti en 2007.

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu'il entame une cinquième année d'études à Poudlard, Harry Potter découvre que la majorité des sorciers ne semble pas croire au retour de Voldemort survenu à la fin de l'année précédente, convaincue par une campagne de désinformation dirigée par Cornelius Fudge, le ministre de la Magie.

Celui-ci impose Dolores Ombrage comme nouveau professeur de défense contre les forces du Mal à l'école afin de maintenir l'ordre et de surveiller les agissements d'Albus Dumbledore. Ombrage est chargée de dispenser uniquement des cours théoriques aux élèves et semble s'en prendre particulièrement à Harry, qui reste ferme sur ses convictions.

Certains élèves de l'école, menés par Harry, Ron et Hermione, forment un club de défense secret, l'Armée de Dumbledore, pour s'entraîner au combat et faire écho à l'ordre du Phénix, face au ministère de la Magie corrompu et aux mangemorts.

Avec : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Michael Gambon et Imelda Staunton.
