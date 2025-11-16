"Just a Gigolo" avec Kad Merad à revoir sur T18 mardi 18 novembre 2025 (vidéo)

Mardi 18 novembre 2025 à 21:00, T18 rediffusera le fim “Just a Gigolo” réalisé par Olivier Baroux en 2019, est un remake du film américain “How to Be a Latin Lover” de Ken Marino.

L'histoire en quelques lignes...

Quand son père meurt tragiquement des conséquences de son épuisement au travail, le petit Alex confie à sa sœur Sara qu'il deviendra gigolo pour gagner beaucoup d'argent sans jamais avoir à travailler.

Dix ans plus tard, Alex est un jeune et bel escort-boy et il parvient à séduire Denise, une sexagénaire richissime. Il passera 28 années de vie commune à profiter d'un luxe et d'une oisiveté dans la plus grande indécence, vérifiant chaque matin que sa dulcinée est encore vivante.

Mais un jour, Alex se fait expulser par Denise qui le trompe avec un homme plus jeune. Il se retrouve à la rue et se réfugie chez sa sœur où il fait la connaissance de son petit neveu Hugo, âgé de 10 ans. Mais Alex n'a qu'un seul but : retrouver au plus vite une nouvelle veuve, plus riche et surtout plus vieille. Aussi, lorsque Hugo avoue être secrètement amoureux d'une copine d'école dont la grand-mère est l'une des plus riches veuves de la région, Alex, sans lui dévoiler ses réelles intentions, va lui enseigner ses techniques de drague.

Avec : Kad Merad (Alex), Anne Charrier (Sarah).