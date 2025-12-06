"La gloire de mon père" à revoir sur Gulli lundi 8 décembre 2025 (vidéo)

Lundi 8 décembre 2025 à 21:05, Gulli vous proposera de voir ou de revoir "La gloire de mon père" réalisé par Yves Robert, une adaptation du premier tome des souvenirs d'enfance de l'écrivain et cinéaste provençal Marcel Pagnol, avec Philippe Caubère et Nathalie Roussel.

L'histoire en quelques lignes...

Marcel Pagnol est né à Aubagne. Son père, Joseph, est instituteur et sa mère Augustine, couturière. Pendant les absences de celle-ci, Marcel est placé sous la garde de son père. Très tôt, le jeune Marcel sait lire et écrire. Rose, la soeur d'Augustine, a épousé Jules qui a dix ans de plus qu'elle.

Très vite, Joseph et Jules s'apprécient et décident de louer une petite maison dans les garrigues pour les vacances d'été. Les relations de voisinage se tissent, et un grand événement se prépare : la chasse à la bartavelle, la perdrix royale ! Face à l'oncle Jules, fin chasseur, Marcel craint le pire pour son père, néophyte en la matière. Afin de lui éviter la pire des humiliations, il rabat alors vers lui tout le gibier...

Des vacances qui marqueront à jamais ses souvenirs d'enfance.

La gloire de mon père est un hymne nostalgique à l'enfance et à la nature provençale.