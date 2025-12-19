"L'homme tranquille" avec John Wayne à revoir sur Arte dimanche 21 décembre 2025

Dimanche 21 décembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "L'homme tranquille" réalisé par John Ford, une peinture pittoresque et joyeuse de l'Irlande des années 1950, avec un duo John Wayne et Maureen O'Hara inoubliable.

L'histoire en quelques lignes...

Sean Thornton (John Wayne), un boxeur américain d'origine irlandaise, revient dans son village natal d'Inisfree pour racheter le "cottage" de ses ancêtres et y mener une vie paisible. Il porte en lui un lourd secret : il a tué accidentellement un adversaire sur le ring aux États-Unis et a juré de ne plus jamais se battre.

Dès son arrivée, il tombe amoureux de la rousse et impétueuse Mary Kate Danaher (Maureen O'Hara). Cependant, pour l'épouser, il doit obtenir le consentement de son frère, "Red" Will Danaher, une brute locale. Ce dernier déteste Sean, car celui-ci a réussi à racheter le cottage familial que Will convoitait depuis longtemps.

Grâce à une ruse des villageois (qui font croire à Will qu'en mariant sa sœur, il pourra lui-même épouser la riche veuve du village), le mariage a lieu. Mais quand Will découvre le pot-aux-roses, il refuse de verser la dot de Mary Kate.