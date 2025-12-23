recherche
Cinéma

Le film "Orgueil et Préjugés" de Joe Wright a revoir sur Arte jeudi 25 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 23 décembre 2025 217
Le film "Orgueil et Préjugés" de Joe Wright a revoir sur Arte jeudi 25 décembre 2025

Jeudi 25 décembre 2025 à 20:55, Arte rediffusera "Orgueil et Préjugés", un film américano-franco-britannique réalisé par réalisée par Joe Wright, sorti en 2005.

L'histoire en quelques lignes...

La campagne anglaise à la fin du XVIIIème siècle. Les Bennet, sont ravis d'apprendre qu'un jeune homme fortuné - et célibataire - vient de s'installer dans le manoir voisin.

Désargentés, ils se font fort de marier l'une de leurs cinq filles au nouvel arrivant… Ce dernier, Charles Bingley, ne tarde pas à s'éprendre de la belle Jane, l'aînée de la famille, lors d'un bal de campagne.

Fitzwilliam Darcy, qui l'accompagne, ne souhaite pas se mêler aux Bennet, qu'il juge trop "provinciaux" à son goût. Il refuse donc l'invitation d'Elizabeth Bennet, sans savoir qu'elle a surpris ses remarques dédaigneuses...

Subtile modernisation

Pour son premier long métrage, Joe Wright s’attaque à un chef-d'œuvre de la littérature anglaise plusieurs fois adapté au cinéma et à la télévision.

Mais si le projet paraît ambitieux, les premières images de son film persuadent de se plonger à nouveau dans cette histoire d’amour universelle. Les splendides décors naturels du sud de l’Angleterre et les costumes soignés retranscrivent l’univers de Jane Austen à merveille. On y retrouve l’ironie du roman grâce au jeu séduisant de Keira Knightley, qui interprète une Elizabeth espiègle et discrètement insolente, entourée par un casting de stars (Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Donald Sutherland...). Ses cheveux parfois dénoués illustrent la volonté de modernisation du réalisateur, qui a également retravaillé les dialogues pour les rendre plus accessibles.

La caméra, extrêmement mobile, nous immerge au cœur de la petite noblesse provinciale du début du XIXe siècle. Travellings et virevoltes de l’objectif épousent les sentiments contradictoires qui tiraillent l’héroïne de cette délicieuse comédie romantique.

Dernière modification le mardi, 23 décembre 2025 12:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le prime des vérités&quot; avec Cyril Hanouna sur W9 mercredi 14 janvier 2026

"Le prime des vérités" avec Cyril Hanouna sur W9 mercredi 14 janvier 2026

23 décembre 2025 - 13:28

Sur le même thème...

Culte : &quot;Les sous-doués&quot; à revoir sur TMC jeudi 25 décembre 2025 (vidéo)

Culte : "Les sous-doués" à revoir sur TMC jeudi 25 décembre 2025 (vidéo)

23 décembre 2025 - 12:52

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

20 décembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...