recherche
Cinéma

"Le garçon et le héron" du Studio Ghibli sur France 4 vendredi 26 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 décembre 2025 190
"Le garçon et le héron" du Studio Ghibli sur France 4 vendredi 26 décembre 2025

Vendredi 26 décembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Le garçon et le héron", une œuvre onirique, complexe et semi-autobiographique d'Hayao Miyazaki des studios Ghibli.

L'histoire en quelques lignes...

Le jeune Mahito, 11 ans, perd sa mère dans l'incendie d'un hôpital à Tokyo.

Un an plus tard, son père se remarie avec Natsuko (la sœur cadette de sa défunte mère). La famille quitte la ville pour s'installer dans un vieux manoir à la campagne. Mahito, rongé par la tristesse et peinant à accepter Natsuko, s'isole.

Près du manoir se trouve une tour mystérieuse, construite par un ancêtre excentrique disparu. Mahito y est harcelé par un héron cendré étrange et provocateur qui finit par lui parler. Le héron prétend que la mère de Mahito est toujours vivante et qu'elle l'attend dans la tour.

Lorsque Natsuko disparaît mystérieusement dans la forêt, Mahito décide de s'aventurer dans la tour pour la sauver, guidé par le héron.

Dernière modification le mercredi, 24 décembre 2025 11:57
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeunesse, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;M comme Maison&quot; à Vannes vendredi 26 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

"M comme Maison" à Vannes vendredi 26 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

24 décembre 2025 - 13:07

Sur le même thème...

&quot;Moi, moche et méchant 2&quot; à revoir sur TFX vendredi 26 décembre 2025

"Moi, moche et méchant 2" à revoir sur TFX vendredi 26 décembre 2025

24 décembre 2025 - 12:57

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

20 décembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...