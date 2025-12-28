Hommage à Brigitte Bardot sur France 2, France 3 et France 5, la programmation complète

France Télévisions bouleverse ses programmes afin de rendre hommage à Brigitte Bardot, actrice française mythique, icône du cinéma et figure emblématique de la défense des animaux.

Véritable légende, ses films, ses combats et sa présence magnétique ont traversé l’histoire du cinéma.

France Télévisions bouleverse ses programmes pour honorer cette icône absolue du cinéma français, figure libre et populaire. Brigitte Bardot a marqué à jamais l’imaginaire collectif et laisse un héritage indélébile dans le cœur du public français et international.

Les rendez-vous d'information de France Télévisions rendent hommage ce dimanche.

Dimanche 28 décembre 2025

France 2

Le 20h week-end, présenté par Sonia Chironi proposera une nouvelle page spéciale.

20h30 le Dimanche, présenté par Laurent Delahousse, proposera une spéciale Brigitte Bardot (inédit).

21:10 Le Mépris

Un film de Jean-Luc Godard (1963)

Après avoir été un modeste auteur dramatique, Paul Javal est devenu un scénariste à succès qui vit heureux avec sa femme Camille. Il écrit le scénario d'un film sur "L'Odyssée" qui doit être réalisé par Fritz Lang et produit par l'américain Jeremy Prokosh. Tandis que le premier veut tourner une œuvre psychologique, le second souhaite réaliser un film épique. Quant à Paul, davantage préoccupé par les problèmes financiers, il flatte l'un et l'autre, favorisant même le flirt que Jeremy ébauche avec Camille.

23:00 Un jour, une histoire

Brigitte Bardot racontée par Laurent Delahousse (2014)

Avec ses tenues minimalistes, sa nature insoumise et ses moues boudeuses, Brigitte Bardot, incarnation de la beauté absolue, a radicalement bouleversé l'image de la femme. Sa retraite artistique anticipée et volontaire, à seulement 38 ans, pour défendre les bébés phoques, y a également contribué. Mais aujourd'hui, l'icône est controversée et sa réputation écornée par des prises de positions qui divisent. Celle qui a longtemps incarné la liberté vit désormais à l'abri des regards, loin du monde des paillettes qu'elle a contribué à créer.

Portrait d'une femme qui n'a cessé d'entretenir avec son image un rapport d'amour et de haine.

Lundi 29 décembre 2025

France 3

21:10 Viva Maria

Un film de Louis Malle (1965)

L'action se déroule dans un pays imaginaire des tropiques, la République de San Miguel, en 1907. A l'occasion de leur premier duo sur scène, deux jeunes femmes que le hasard (et quelques morts violentes) ont réunies au sein d'une troupe de music-hall ambulante, au début du XX' siècle, tirent parti d'un accident vestimentaire pour inventer le strip-tease. Tout irait bien pour elles (succès croissant, vie privée tumultueuse !) si, un jour, elles ne se trouvaient mêlées à une révolution paysanne conduite par un ardent jeune homme dont elles s'éprennent toutes deux, l'une passionnément, l'autre en secret ...

Mardi 30 décembre et Mercredi 31 décembre 2025

France 5

Rediffusion de la série "Bardot" (3 épisodes par soirée)

Bardot, c’est l’histoire d’une jeune fille qui, comme toutes les autres, cherche l’amour et la réussite, mais dont les rêves se fracassent contre l’hystérie qu’elle déchaîne.

Brigitte Bardot, petite fille du 16e arrondissement de Paris à l’éducation stricte, se trouve laide et se sent mal aimée. Elle va grandir, s’émanciper, braver tous les codes grâce à sa rencontre avec son premier amour Roger Vadim.

En 1956 la sortie du film de ce jeune homme, “Et Dieu… créa la femme”, dont Brigitte est l’héroïne, provoque une révolution sexuelle mondiale dont elle devient l’icône.

Bardot assume sa sexualité, ne veut être ni une bonne épouse ni une mère de famille. Elle se permet de choisir ses hommes, de s’habiller et de se déshabiller comme elle l’entend, de dire ce qui lui passe par la tête. Cette liberté sans faille la propulse dans l’œil médiatique et déchaîne autant de haine que d’adoration.

Elle devient la muse d’une parenthèse enchantée, d’une époque où les pulsions irrépressibles sont enfin libérées. Elle est la première star française dont l’image franchit toutes les frontières, influence toutes les modes, et crée une onde de choc qui atteint jusqu’aux villages les plus reculés de la planète.

Le destin extraordinaire de cette jeune femme, conte de fées qui vire parfois au cauchemar, dresse aussi le portrait d’une époque : la France de l’après-guerre qui passe du noir et blanc à la couleur, qui se gorge d’insouciance, de plaisir et de soleil dans ce nouveau paradis qu’est Saint-Tropez et dont Bardot devient la déesse.