Le film "Tête de Turc" de Pascal Elbé à revoir sur France 4 jeudi 15 janvier 2026

Jeudi 15 janvier 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Tête de turc", un film de Pascal Elbé qui mêle drame social et thriller policier, inspiré en partie de faits divers réels.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une banlieue sensible de la région parisienne, une rafle policière tourne à l'émeute. Bora, un adolescent de 14 ans d'origine turque, veut impressionner la bande de son quartier. Du haut d'un immeuble, il lance un cocktail Molotov sur une voiture qu'il pense être celle de la police.

En réalité, le véhicule appartient à Simon (Pascal Elbé), un médecin urgentiste qui venait porter secours à une vieille dame. Réalisant immédiatement son erreur, Bora se précipite au milieu des flammes pour extraire le médecin inconscient et lui sauver la vie avant de s'enfuir.

Simon tombe dans le coma. Tandis que la police enquête, les médias et les politiques s'emparent de l'histoire : ils cherchent le « héros » qui a sauvé le médecin. Bora se retrouve dans une situation impossible.

S'il se dénonce comme sauveur, il risque d'être démasqué comme l'agresseur initial.

Un autre jeune de la cité, Samir, est arrêté à tort pour l'agression. Bora est rongé par la culpabilité, d'autant que sa mère (Ronit Elkabetz) est fière de voir son fils cité comme un exemple de courage.

Avec : Roschdy Zem, Pascal Elbé, Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, Florence Thomassin, Valérie Benguigui, Samir Makhlouf...