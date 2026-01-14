recherche
"Le dernier des Mohicans" à revoir sur France 5 vendredi 16 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 14 janvier 2026 50
Vendredi 16 janvier 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "Le dernier des Mohicans", un film de Michael Mann sorti en 1992 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

1757, au cœur d'une Amérique du Nord sauvage déchirée par la guerre de Sept Ans. Hawkeye, un frontalier d'origine européenne a été adopté par Chingachgook, le dernier chef de la tribu des Mohicans. Aux côtés de son frère de cœur Uncas, Hawkeye mène une existence de trappeur, loin des querelles coloniales qui opposent les empires français et britannique, jusqu'au jour où leur destin croise celui de Cora et Alice Munro.

Les trois hommes sauvent les jeunes femmes d'une embuscade sanglante orchestrée par Magua, un guerrier huron dont la haine envers leur père, le colonel britannique Munro, est sans limite. En acceptant d'escorter les rescapées jusqu'au Fort William Henry, Hawkeye s'immerge malgré lui dans un conflit qui le dépasse.

Ce voyage périlleux à travers les forêts primaires devient le théâtre d'une passion naissante et interdite entre l'homme des bois et Cora, la fille d'officier, défiant ainsi les barrières sociales et les préjugés de l'époque.

