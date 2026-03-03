"Le quiz des champions" se mobilise pour le Sidaction le 27 mars 2026 sur France 3 avec Flavie Flament

Vendredi 27 mars 2026 à 21:10, France 3 proposera un soirée-événement exceptionnelle, spéciale Sidaction animée par Flavie Flament dans une nouvelle édition du "Quiz des champions".

La grande Ligue des champions des jeux TV arrive en prime pour une édition spéciale placée sous le signe de la solidarité.

Une confrontation d’exception où 10 des plus grands champions des jeux télé vont s’affronter pour offrir 30 000 euros au Sidaction.

Quand l'excellence des champions rencontre une cause essentielle...

Dix figures emblématiques des jeux télévisés, toutes chaînes confondues, se retrouvent pour une compétition unique.

Les 12 coups de midi, Tout le monde veut prendre sa place, Slam, The Floor, Questions pour un champion et Tout le monde a son mot à dire, s’affrontent dans une compétition qui s’annonce épique.

Le grand vainqueur remportera 30 000 € : à reverser à l’association du Sidaction, et inscrira son nom au palmarès du Quiz des Champions.

Alors, qui deviendra le nouveau grand vainqueur de cette compétition hors-norme ?

Les héros pour le Sidaction :

Joël , 2 e plus grand champion de « Tout le monde veut prendre sa place » avec 173 victoires

, 2 plus grand champion de « Tout le monde veut prendre sa place » avec 173 victoires Émilien , champion des « 12 coups de midi » et champion le plus titré de l’histoire des jeux télé français

, champion des « 12 coups de midi » et champion le plus titré de l’histoire des jeux télé français Florian , vainqueur du trophée des champions 2025 de « Slam »

, vainqueur du trophée des champions 2025 de « Slam » Christophe , vainqueur de la deuxième saison de « The Floor »

, vainqueur de la deuxième saison de « The Floor » François , 2 e plus grand champion de « Questions pour un champion »

, 2 plus grand champion de « Questions pour un champion » Sébastien , 2 e plus grand champion de « Tout le monde à son mot à dire »

, 2 plus grand champion de « Tout le monde à son mot à dire » Céline , la plus grande championne des « 12 coups de midi » .

, la plus grande championne des « 12 coups de midi » . Timothée , un des plus grand champions de « 12 coups de midi »

, un des plus grand champions de « 12 coups de midi » Isabelle D , 3 e plus grande championne de « Tout le monde veux prendre sa place"

, 3 plus grande championne de « Tout le monde veux prendre sa place" Isabelle, 4e plus grande championne de « Tout le monde veux prendre sa place".

Habitués des plateaux et des records, ces champions vont mettre leur sang-froid, leur culture et leur esprit stratégique au service de la solidarité !

Une compétition spectaculaire, un enjeu solidaire, une grande soirée de télévision mobilisée pour la lutte contre le VIH.