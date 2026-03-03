recherche
Divertissements

"Le quiz des champions" se mobilise pour le Sidaction le 27 mars 2026 sur France 3 avec Flavie Flament

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 mars 2026 159
"Le quiz des champions" se mobilise pour le Sidaction le 27 mars 2026 sur France 3 avec Flavie Flament

Vendredi 27 mars 2026 à 21:10, France 3 proposera un soirée-événement exceptionnelle, spéciale Sidaction animée par Flavie Flament dans une nouvelle édition du "Quiz des champions".

La grande Ligue des champions des jeux TV arrive en prime pour une édition spéciale placée sous le signe de la solidarité.

Une confrontation d’exception où 10 des plus grands champions des jeux télé vont s’affronter pour offrir 30 000 euros au Sidaction.

Quand l'excellence des champions rencontre une cause essentielle...

Dix figures emblématiques des jeux télévisés, toutes chaînes confondues, se retrouvent pour une compétition unique.

Les 12 coups de midi, Tout le monde veut prendre sa place, Slam, The Floor, Questions pour un champion et Tout le monde a son mot à dire, s’affrontent dans une compétition qui s’annonce épique.

Le grand vainqueur remportera 30 000 € : à reverser à l’association du Sidaction, et inscrira son nom au palmarès du Quiz des Champions.

Alors, qui deviendra le nouveau grand vainqueur de cette compétition hors-norme ?

Les héros pour le Sidaction :

  • Joël, 2e plus grand champion de « Tout le monde veut prendre sa place » avec 173 victoires
  • Émilien, champion des « 12 coups de midi » et champion le plus titré de l’histoire des jeux télé français
  • Florian, vainqueur du trophée des champions 2025 de « Slam »
  • Christophe, vainqueur de la deuxième saison  de « The Floor »  
  • François, 2e plus grand champion de «  Questions pour un champion »
  • Sébastien, 2e plus grand champion de «  Tout le monde à son mot à dire »  
  • Céline, la plus grande championne des «  12 coups de midi » .
  • Timothée, un des plus grand champions de « 12 coups de midi »
  • Isabelle D, 3e plus grande championne de « Tout le monde veux prendre sa place"
  • Isabelle, 4e plus grande championne de « Tout le monde veux prendre sa place".

Habitués des plateaux et des records, ces champions vont mettre leur sang-froid, leur culture et leur esprit stratégique au service de la solidarité !

Une compétition spectaculaire, un enjeu solidaire, une grande soirée de télévision mobilisée pour la lutte contre le VIH.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

Franck Dubosc sera le prochain invité des &quot;Rencontres du Papotin&quot; le 21 mars 2026 sur France 2

Franck Dubosc sera le prochain invité des "Rencontres du Papotin" le 21 mars 2026 sur France 2

03 mars 2026 - 17:21

Sur le même thème...

&quot;Le grand concert de la francophonie&quot; revisite le répertoire de Jean-Jacques Goldman sur France 2, les artistes présents

"Le grand concert de la francophonie" revisite le répertoire de Jean-Jacques Goldman sur France 2, les artistes présents

03 mars 2026 - 17:13

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augu…

02 mars 2026 - 11:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...