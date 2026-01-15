"Main dans la main" avec Valérie Lemercier et Jérémie Elkaïm sur France 4 samedi 17 janvier 2026

Samedi 17 janvier 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Main dans la main", une romance décalée où l’amour se joue des règles, avec Valérie Lemercier et Jérémie Elkaïm.

L'histoire en quelques lignes...

Quand Hélène Marchal et Joachim Fosse se rencontrent, ils ont chacun des vies bien différentes.

Hélène dirige la prestigieuse école de danse de l'Opéra Garnier, Joachim, lui, est l'employé d'un miroitier de province.

Une force étrange les unit. Au point que, sans qu'ils puissent comprendre ni comment ni pourquoi, ils ne peuvent plus se séparer. C'est physiquement impossible. Comme si de l'instant de leur rencontre Hélène et Joachim se mettaient malgré eux à valser dans un infernal duo...

Avec : Valérie Lemercier, Jérémie Elkaïm, Valérie Donzelli, Béatrice de Staël, Philippe Laudenbach...