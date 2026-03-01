"100 jours avec les gendarmes des Alpes" sur RMC Story mardi 3 mars 2026

Mardi 3 février 2026 à 21:10, RMC Story rediffusera le premier épisode de la série documentaire "100 jours avec les gendarmes des Alpes" : « Drogue, alcool, vitesse : mobilisation générale contre les chauffards ».

En Savoie, Albertville. Surnommée le « carrefour des quatre vallées », cette ville au cœur des Alpes est célèbre pour ses Jeux Olympiques de 1992 ou encore ses stations de sports d’hiver.

Pour veiller sur les 90 000 personnes qui habitent ce vaste territoire, la compagnie de gendarmerie se divise en 9 brigades territoriales autonomes. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, été comme hiver, ils sont 250 hommes et femmes au service de la population.

Épisode 1 • Drogue, alcool, vitesse : mobilisation générale contre les chauffards

Les Alpes sont réputées pour être l’une des plus belles chaines de montagne du monde... l’hiver des milliers de vacanciers viennent profiter des stations de ski. Un afflux de population qui engendre son lot de délinquance, et pas seulement en altitude.

Dans la vallée, les villes d’Annecy, d’Albertville et de Bourg Saint-Maurice connaissent une hausse d’interventions de gendarmerie. Les compagnies d’Albertville et d’Annecy ont ouverts leurs portes durant des semaines.

Dans cette région où les routes sont très fréquentées et dangereuses, ces gendarmes sont intransigeants concernant les infractions au code de la route. Alcoolémie élevée, consommation de stupéfiants, ils ne laissent rien passer. La sécurité des automobilistes est leur priorité.

Formés pour intervenir sur toutes les missions dans des conditions parfois périlleuses, quand la saison hivernale bat son plein, ils redoublent de vigilance. Car la population est multipliée par 5 ! Les gendarmes contrôlent les fêtards sur le domaine skiable ou dans les bars. Leur objectif : que tous redescendent en station sains et saufs et que les bagarres soient maîtrisées.