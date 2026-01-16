Le film "Gravity" avec Sandra Bullock et George Clooney à revoir sur Arte dimanche 18 janvier 2026

Dimanche 18 janvier 2026 à 21:00, Arte rediffusera "Gravity", un film catastrophe existentiel d’Alfonso Cuarón récompensé par une pluie de trophées, dont sept Oscars.

L'histoire en quelques lignes...

Brillante experte en imagerie médicale, le docteur Ryan Stone effectue sa première sortie dans l’espace. Épaulée par le commandant Matt Kowalsky, dont c’est la dernière mission, elle réalise une opération de maintenance sur le télescope spatial Hubble.

Quand le centre spatial de Houston les informe que les Russes viennent de détruire un de leurs satellites, la prudence les pousse à regagner plus tôt que prévu leur navette. Mais une pluie de débris spatiaux déferle sur eux avant qu’ils aient eu le temps de se mettre à l’abri…

Blockbuster minimaliste

"À 600 kilomètres de la Terre, où les températures oscillent entre + 125 et - 100 degrés Celsius, il n’y a rien pour porter le son : ni pression atmosphérique, ni oxygène. Toute vie dans l’espace est impossible", rappelle le film en préambule.

Dans un blockbuster minimaliste – sans monstres ni extra-terrestres – presque entièrement tourné en images de synthèse 3D, le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón déploie dans l’espace son génie créatif pour orchestrer un suspense haletant, des premières minutes jusqu’aux dernières.

Oscarisée pour sa performance, Sandra Bullock forme avec George Clooney, habile à jouer de son image de séducteur irrésistible, un grand duo de cinéma.

Servi par une envoûtante bande-son, elle aussi récompensée aux Oscars, un film catastrophe existentiel au réalisme saisissant.