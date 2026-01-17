Le film "Normandie nue" à revoir sur France 3 lundi 19 janvier 2026 (vidéo)

Lundi 19 janvier 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Normandie nue", une comédie réalisée par Philippe Le Guay, sortie en 2018, avec François Cluzet, Toby Jones et François-Xavier Demaison.

L'histoire en quelques lignes...

Au Mêle-sur-Sarthe, petit village normand, la crise agricole touche gravement les éleveurs à bout de force et ruinés, qui cherchent des idées pour attirer l'attention sur leur profession moribonde. Ils organisent une manifestation et un barrage routier sur la RN12 près de Mortagne-au-Perche.

Un photographe d'art américain, Blake Newman, spécialisé dans le nu, à la recherche de l'endroit idéal pour créer sa prochaine œuvre photographique, se trouve bloqué par la manifestation. Lors de la rencontre entre Newman et Georges Balbuzard, paysan et maire de la ville, celui-ci décide de créer un buzz médiatique pour aider ses confrères agriculteurs : Balbuzard l'engage pour qu'il photographie les gens du village nus, car ils sont professionnellement déjà à nu. Mais les Normands sont réticents à se déshabiller, notamment le boucher du village qui sait que tous les hommes aimeraient beaucoup voir le corps nu de sa femme Gisèle, ancienne miss Calvados.

Sur fond de querelles familiales ancestrales et de pudeur généralisée, la photo d'art moderne composée de nus au milieu du Champ Chollet et le buzz politique auront-ils vraiment lieu ? Newman s'impatiente, car l'orientation du soleil sera bientôt défavorable et les figurants tardent à arriver.