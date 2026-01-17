recherche
Cinéma

Le film "Normandie nue" à revoir sur France 3 lundi 19 janvier 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 17 janvier 2026 117
Le film "Normandie nue" à revoir sur France 3 lundi 19 janvier 2026 (vidéo)

Lundi 19 janvier 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Normandie nue", une comédie réalisée par Philippe Le Guay, sortie en 2018, avec François Cluzet, Toby Jones et François-Xavier Demaison.

L'histoire en quelques lignes...

Au Mêle-sur-Sarthe, petit village normand, la crise agricole touche gravement les éleveurs à bout de force et ruinés, qui cherchent des idées pour attirer l'attention sur leur profession moribonde. Ils organisent une manifestation et un barrage routier sur la RN12 près de Mortagne-au-Perche.

Un photographe d'art américain, Blake Newman, spécialisé dans le nu, à la recherche de l'endroit idéal pour créer sa prochaine œuvre photographique, se trouve bloqué par la manifestation. Lors de la rencontre entre Newman et Georges Balbuzard, paysan et maire de la ville, celui-ci décide de créer un buzz médiatique pour aider ses confrères agriculteurs : Balbuzard l'engage pour qu'il photographie les gens du village nus, car ils sont professionnellement déjà à nu. Mais les Normands sont réticents à se déshabiller, notamment le boucher du village qui sait que tous les hommes aimeraient beaucoup voir le corps nu de sa femme Gisèle, ancienne miss Calvados.

Sur fond de querelles familiales ancestrales et de pudeur généralisée, la photo d'art moderne composée de nus au milieu du Champ Chollet et le buzz politique auront-ils vraiment lieu ? Newman s'impatiente, car l'orientation du soleil sera bientôt défavorable et les figurants tardent à arriver.
Dernière modification le samedi, 17 janvier 2026 12:21
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Chauffage : comment réduire la facture ? Réponses dans &quot;Le monde de Jamy&quot; lundi 19 janvier 2026 sur France 5

Chauffage : comment réduire la facture ? Réponses dans "Le monde de Jamy" lundi 19 janvier 2026 sur France 5

17 janvier 2026 - 12:37

Sur le même thème...

Le film &quot;Gravity&quot; avec Sandra Bullock et George Clooney à revoir sur Arte dimanche 18 janvier 2026

Le film "Gravity" avec Sandra Bullock et George Clooney à revoir sur Arte dimanche 18 janvier 2026

16 janvier 2026 - 11:41

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 17 janvier 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 17 janvier 2026, les invités reçus par Léa Sa…

16 janvier 2026 - 18:55 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...