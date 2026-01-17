recherche
"La femme infidèle" de Claude Chabrol à revoir sur Arte lundi 19 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 17 janvier 2026
"La femme infidèle" de Claude Chabrol à revoir sur Arte lundi 19 janvier 2026

Lundi 19 janvier 2026 à 20:55, Arte rediffusera "La femme infidèle", une dissection du mariage bourgeois portée par l'actrice et muse de Claude Chabrol, Stéphane Audran, au sommet de son art et de son mystère.

L'histoire en quelques lignes...

Charles Desvallées mène une vie confortable et rangée entre le cabinet d'assurances qu'il dirige à Paris et la belle demeure versaillaise où il est installé avec sa femme et leur fils.

Soupçonnant qu'Hélène le trompe, il embauche un détective qui identifie rapidement le fauteur de trouble : un écrivain divorcé habitant Neuilly, auquel Charles rend visite. Affectant d'abord de se montrer ouvert à la discussion, ce dernier se laisse finalement submerger par la jalousie et tue son rival avant de se débarrasser du corps.

Hélène n'en laisse rien paraître, mais devine peu à peu la vérité, alors que la police enquête...

Aux côtés de Michel Bouquet, parfaite incarnation des turpitudes bourgeoises selon Chabrol, Stéphane Audran, plus belle que jamais, étincelle dans ce triangle amoureux au scalpel, orchestré avec élégance, cruauté et humour par son cinéaste d'époux. Juste avant Le boucher, où elle jouera une autre Hélène également mémorable, un petit bijou à l'atmosphère hitchcockienne, dans lequel l'actrice déploie toute l'étendue de son envoûtant mystère.

